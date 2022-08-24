تقديم الجامعة السعودية الإلكترونية.. تسجيل جديد 1444

تقديم الجامعة السُّعُودية الإلكترونية، حيث تعد الجامعة الإلكترونية مؤسسة تعليمية حكومية تعمل علي تقديم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة لجميع الأفراد داخل المملكة العربية السُّعُودية، حيث يتم التقديم لها لجميع مراحل البكالوريوس والدراسات العليا بعدد كبير من البرامج التي تقدمها الجامعة مثل برامج كِلْيَة العلوم الإدارية والمالية وبرامج كِلْيَة الحوسبة والمعلوماتية وبرامج كِلْيَة العلوم الصحية والبرامج الخاصة بكلية العلوم والدراسات النظرية، وعدد آخر من البرامج المتوفر التقديم بها لجميع الأفراد، علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين للجامعة، وسوف نوفر لكم رابط تقديم الجامعة السُّعُودية الإلكترونية.

تقديم الجامعة السُّعُودية الإلكترونية

يتم التقديم بالجامعة السُّعُودية الإلكترونية وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، حتي يتم القبول الخاص به لدي الجامعة، ومن شروط التقديم ما يلي:

يحب توافر هُوِيَّة نظامية سارية المفعول لكل متقدم.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة لدي الجامعة حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا يشترط قَبُول الطالب أو الطالبة في الجامعة توافر سنوات محددة للتخرج سواء من من الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أداء اختبار القدرات العامة وفق مدة الصَّلاحِيَة الخاصة بالاختبارات المعيارية الذي يخص اختبار القدرات العامة بناءً علي ما يتم تحديده من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يجب علي كل متقدم أداء الاختبار الخاص باللغة الإنجليزية STEP أو IELTS.

كِلْيَة العلوم الصحية تشترط بأنها لا تقبل إلا الخريجين الخاص بالمسار العلمي فقط.

سوف يكون القبول تنافسياً وفق النسبة الموزونة.

خطوات التقديم الإلكتروني بالجامعة الإلكترونية

يتم التسجيل بالجامعة السُّعُودية الإلكترونية وفق الآلية التي تحددها الجامعة لجميع المتقدمين علي النحو التالي: