شروط التسجيل في سند وخطوات التسجيل الإلكتروني للحصول على مبادرة سند محمد بن سلمان محمد، الذي يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشباب المقبلين على الزواج ومساعدتهم في إتمام هذا الزواج لبناء عائلات و استقرارها في حياة أسرية سعيدة دون عقيد، واليوم سوف نعرض كل ما يتعلق بالسند عن طريق موقع ثقفني.

شروط التسجيل في سند

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرة هدفها مساعدة العديد من الفئات من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهو سند الذي يتم توفيره لمن هم مقبلين على الزواج ، بالإضافة إلى تخصيص جزء لفئة المطلقات الغير قادرين ويرغبون في دعم مادي، وفيما يلي سوف نتعرف على الشروط الخاصة بسند الزواج التي تتمثل في الآتي:

ألا تتعدى قيمة المهر المتفق عليه بين الطرفين الزوج والزوجة الخمسين 50 ألف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

ألا يتعدى الدخل الشهري له عن أربعة آلاف 4000 ريال سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب الزوج عن واحد وعشرون 21 عاماً ولا يتعدى الأربعون 40 عاما.

على الشخص اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن الستون 60% فأعلي.

أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأول للزوج.

لا يقل الشهادة التعليمية الحاصل عليها عن شهادة الثانوية.

لا يتعدى تاريخ عقد الزواج المقدم عن عام واحد 1 فقط.

تكون الزوجة سعودية الجنسية وتكون مقيمة إقامة دائمة بالمملكة.

لا يقل سن الزوجة على الثمانية عشر 18 عاما كامله ولا يتعدى الأربعون 40 عاما

التسجيل في سند الزواج

من اهم الخطوات التي تم وضعها للتسهيل على كل من يرغب في الحصول على المبلغ المالي المقدم سند محمد بن سلمان في مبادرة سند ما سنعرضها في سطورنا القادمة وتتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى يجب الشخص صاحب الطلب على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمبادرة سند.

الخطوة الثانية عليه تسجيل رقم الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني الخاص بسند.

الخطوة الثالثة اختيار أيقونة مبادرة سند للزواج والنقر عليها.

والخطوة الرابعة على الشخص إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة به بطريقة صحيحة.

ثم الخطوة الخامسة عليه الاطلاع على جميع الشروط المطلوبة وفي حالة الموافقة عليها يقوم بالنقر على أيقونة موافق.

بعدها الخطوة السادسة تسجيل رقم هاتف جوال خاص به.

وفي الخطوة السابعة لابد أن يقوم بحضور دورة الوعي المالي.

والخطوة الثامنة ألا تقل النسبة التي يحصل عليها من اختبارات الوعي المالي عن ستون 60%.

الخطوة الأخيرة في حالة إذا كانت جميع الخطوات والبيانات المطلوبة صحيحة وتم قبول الطلب سيصله رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال الذي قام بتسجيله تفيده بقبول الطلب المقدم أو قد تم رفضه.

وفي نهاية مقالنا بعد أن قمنا بتقديم كل ما يعلق بشروط سند بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة التي يتم إتباعها عند التسجيل به نتمنى أن نكون عرضنا ذلك بأفضل شكل وطريقة مفيدة لكافة المواطنين القائمين على أرض المملكة العربية السعودية.