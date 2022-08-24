استعلام نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي 1444

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن البيئي، وذلك للمتقدمين على الوظائف العسكرية الخاصة بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف) رجال، ودعت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، جميع المتقدمين لشغل تلك الوظائف العسكرية بالاستعلام عن نتائج القبول المبدئي واتباع كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

رابط نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي 1444:-

أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، للذين تقدموا بطلبات التحاقهم بالوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف) الاستعلام عن نتائج القبول وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

يتم تسجيل الدخول على منصة ابشر توظيف بإدخال الاسم وكلمة المرور.

يتم النقر على نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الطلب المتقدم به ورقم الهوية الوطنية وأية بيانات أخرى مطلوبة.

وقد شددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، على ضرورة قيام المتقدمين لشغل تلك الوظائف بالاستعلام عن نتائج القبول المبدئي، وذلك لمعرفة موعد ومكان المراجعة، حيث يجب على المتقدمين الذين ظهرت أسماؤهم في نتائج القبول المبدئي بالحضور في الموعد والمكان المحدد ومعه كافة الأوراق والمستندات المؤيدة لطلب التسجيل والتي منها على سبيل المثال ما يلي:-