نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي 1444 في المقال التالي
أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن البيئي، وذلك للمتقدمين على الوظائف العسكرية الخاصة بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف) رجال، ودعت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، جميع المتقدمين لشغل تلك الوظائف العسكرية بالاستعلام عن نتائج القبول المبدئي واتباع كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
رابط نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي 1444:-
أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، للذين تقدموا بطلبات التحاقهم بالوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف) الاستعلام عن نتائج القبول وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-
- يتم تسجيل الدخول على منصة ابشر توظيف بإدخال الاسم وكلمة المرور.
- يتم النقر على نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الطلب المتقدم به ورقم الهوية الوطنية وأية بيانات أخرى مطلوبة.
وقد شددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، على ضرورة قيام المتقدمين لشغل تلك الوظائف بالاستعلام عن نتائج القبول المبدئي، وذلك لمعرفة موعد ومكان المراجعة، حيث يجب على المتقدمين الذين ظهرت أسماؤهم في نتائج القبول المبدئي بالحضور في الموعد والمكان المحدد ومعه كافة الأوراق والمستندات المؤيدة لطلب التسجيل والتي منها على سبيل المثال ما يلي:-
- بطاقة الهوية الوطنية + عدد 2 صورة منها.
- يتم إحضار أصل المؤهل الدراسي + عدد 2 صورة منها مطبق عليها صورة طبق الأصل.
- يجب التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة.
- يتم إحضار قلم أزرق جاف في المراجعة.
- القبول المبدئي لا يعد قبول نهائي، ولهذا يجب على كل من ظهرت أسماؤهم في القبول المبدئي، الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للمراجعة، حيث أن عدم الحضور في الموعد المحدد للمراجعة سوف يعد تنازلاً منه عن استكمال إجراءات القبول النهائي المنتهية بالتعيين في إحدى الوظائف المعلن عنها والتي أشرنا إليها من قبل.
- فى حالة حصول المتقدم على المؤهل العلمي من الخارج، فيجب عليه أن يطابق المؤهل العلمي من قبل وزارة التعليم.
- يجب أن يصطحب المتقدم معه ملف من أجل حفظ كافة المستندات بعد الانتهاء من عملية المراجعة.
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