ديوان المظالم يعلن عن 12 ألف مستفيد من حاسبة المدد النظامية منذ عام 2021

أعلن ديوان المظالم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المواعيد النهائية المنتظمة عبر البوابة الرقمية لمجلس التظلمات منذ إطلاق الخدمة مطلع الربع الثالث من عام 2021، وبحسب مجلس المظالم، فمنذ انطلاق الخدمة مطلع الربع الثالث من عام 2021 العام الماضي، وصل عدد متلقي خدمة حساب الفترة النظامية عبر البوابة الرقمية لمجلس الشكاوى إلى أكثر من 12 ألف مستفيد، وتهدف إلى تعزيز خدمات الدعم الإداري.

المستفيدين من خدمة المظالم

ستتيح خدمة حاسبة الموعد النهائي القانوني لأي شخص معرفة الموعد النهائي القانوني لاستكمال الشكاوى ضد القرارات الإدارية من خلال البوابة الرقمية لأمين المظالم، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، وتشير بيانات القرار الإداري وحاسبة المؤشر له إلى الفترة التالية لتقديم شكوى أو مطالبة، مع مراعاة انتهاء فترة الموافقة على الإجازة الرسمية، حيث تقوم لجنة المظالم بتقديم وتفعيل كافة الخدمات المساعدة والاستشارية تحت إشراف وإشراف مباشر من الدكتور الشيخ رئيس لجنة المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، وجمع البيانات والتحقق منها وتصحيحها بشأن الإجراءات القضائية والآليات السابقة والفرعية في المحاكم الإدارية، وكذلك إجراءات التقاضي والتقاضي في محاكم مجالس النظر في الشكاوى.

بدء خدمة حساب الفترة العادية

في يوليو 2021، أعلن مجلس فحص الشكاوى عن بدء خدمة حساب الموعد النهائي القانوني التي تتيح لك معرفة الموعد النهائي القانوني للاستئناف من القرارات الإدارية بناءً على المحتويات الموضحة في نظام المرافعة، وبحسب معلومات المستفيد يمكن الوصول إلى الخدمة عبر بوابة المظالم والقيام بتحديد نوع القرار الذي سيتم احتساب المدة القانونية من أجله، بواسطة بيان القرار الخاضع للاستئناف واحتساب مدته بشكل منهجي، حيث أن خدمة الحسابة هي إحدى الخدمات الرقمية التي تساعد المستفيدين على التعود على إجراءات المحكمة وضمان جودة استخدام الخدمة من خلال الإجراءات الرقمية المتقدمة.

اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بديوان المظالم

من جهته قال الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس هيئة المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري اليوم الأربعاء أن على ضرورة تحقيق الجودة في كافة الخدمات والإجراءات القضائية والإدارية الرقمية، جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء لجنة التجارة الإلكترونية التابعة لمجلس مراجعة الشكاوى، وخلال اجتماع عقد في مقر مجلس النظر في الشكاوى بالرياض، ناقش رئيس مجلس النظر في الشكاوى ورئيس المجلس الإداري والقضائي جدول أعمال الهيئة، متضمناً تقرير مفصل عن عمل الهيئة، وحصلت على إيضاح، وعرضًا تقديميًا حول قياس التحول الرقمي للمحطة، بالإضافة إلى مقاييس نظام أدائها، واختتمت الهيئة اجتماعها بالموافقة على نظام الهيئة الداخلي للمعاملات الإلكترونية، وكذلك تطوير نماذج البريد الإلكتروني وآليات المحاكم الإدارية المشتركة.