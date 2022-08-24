طريقة التقديم … مشروع سكنى للأرامل والمطلقات والمحتاجين في المملكة العربية السعودية

يبحث العديد من المطلقات والأرامل السعوديات عن طريقة لكي يقمن بالتسجيل في السكن المخصص لهم، حيث أن المملكة العربية السعودية قامت بعمل مساكن خاصة بالمطلقات والأرامل وذلك لكي تخفف بعض الاعباء عنهم، ويتم التسجيل لهذه المساكن عن طريق بوابة تسمى ببوابة الإسكان وهي تابعة لوزارة الإسكان السعودية، ويتم التسجيل في خلال دقائق بسيطة وفيما يلي سنقوم بشرح التفاصيل لكيفية التسجيل في موقع الاسكان الخاص بالمطلقات والأرامل، فتابعوا.

طريقة التسجيل في السكن الخاص بالمطلقات والأرامل

من النقاط الهامة التي تقوم بها السعودية هي مساعدتها للنساء المطلقات والأرامل وتوفير سكن خاص بهم وذلك لتقليل اعباء السكن الغالي الثمن، ويتم التسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بسكن المطلقات والأرامل في خلال دقائق، يمكن أن يتاح لـ المطلقة أو الأرملة أن تدعمها الحكومة السعودية دعم كامل اذا توفرت بها كل الشروط المطلوبة، ويتم التسجيل كما يلي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة السكن الخاص بالمطلقات والأرامل.

ثم يتم القيام بتسجيل الدخول، ويجب أن يتم التسجيل من خلال منصة الدخول أو الوصول الفردي.

كما يتم القيام بكتابة رقم التعريف، وتسجيل الدخول للموقع تكون عن طريق كتابة الاسم للقائم بالتسجيل وكذلك كلمة السر.

بعد ذلك ترسل على الهاتف رسالة نصية برمز لـ تفعيل الموقع.

ويتم تسجيل البيانات بعناية.

كما يرجى النقر على الايقونة الخاصة بالمبنى السكني.

ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

أيضًا يجب أن يتم التأكد من أنه تم التوقيع على الموافقة لشروط الدعم للسكن.

وهناك بعض الأسئلة التي يجب أن تتم الاجابة عليها.

كما يرجى التأكد ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

وبعد إرسال الطلب، يتم التأكد منه ومراجعته ومن ثم ترسل رسالة للقائمة بتقديم الطلب وفيها يذكر هل تم قبول هذا الطلب أم لا.

متطلبات الدعم السكني للمطلقات بدون أبناء

هناك بعض الشروط كما قلنا يجب ان تتوفر لكي يتم دعم المطلقة او الارملة دعم كامل وتلك الشروط هي: