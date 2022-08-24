شروط تأشيرة الزيارة المؤقتة وخطوات استخراج التأشيرة

شروط تأشيرة الزيارة المؤقتة التي تسمح للوافدين بالمملكة باستقدام عائلاتهم في زيارات مؤقتة لمرة واحدة فقط لكلاً من الأم والأب والزوجة والأبناء، سواء كانت زيارات عائلية أو لأداء مناسك العمرة، خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية تمكن المستفيد من طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين، حيث تصلح تأشيرة الزيارة المؤقتة لمدة شهرين منذ بداية صدورها ويتم إلغائها تلقائياً في حالة عدم استخدامها، حيث يستطيع المقيم إرسال التأشيرة إلي عائلته والتي لابد أن تتضمن جميع البيانات مثل أسماء الأفراد والمهن والأعمار ومدة الزيارة ودفع الرسوم الخاصة بها حتي يسمح لهم بالزيارة.

وتبلغ رسوم نظام الاستقدام بالمملكة حوالي 4 آلاف ريال سعودي، وهي رسوم يتم دفعها عند دخول المملكة مرة واحدة، ويرجى الأخذ في الاعتبار أنه قد تزداد قيمة تلك التأشيرات ما بين 150 إلى 200 ريال سعودي وفقا لما يتم التعامل معه من بنوك داخل الأراضي السعودية، وفي حال بقاء صاحب الفيزا في المملكة بعد انتهاء فترة المهلة، يترتب على طالب الزيارة مخالفة مالية قدرها 15,000 ريال سعودي فور انتهاء فترة المهلة عند أول مخالفة، و25,000 ريال عند المرة الثانية، و50,000 ريال عند الثالثة كما يمكن أن تصل إلى حجز طالب التأشيرة الزيارة، كما لابد من توثيق الطلب بمكتب الغرفة التجارية مع دفع الرسوم الخاصة به إذا كان مقدمه يعمل بالقطاع الخاص والقيام بتفعيل الطلب من خلال شباك التفعيل، وعلى المتقدم أن يقوم بتصديق الطلب من العمل مع صورة بطاقة العمل مرفقةً مع طلبه إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.

شروط تأشيرة الزيارة المؤقتة

أن يكون التقديم على استخراج التأشيرة عن طريق بوابة أبشر. ألا تتجاوز مدة الزيارة 3 أشهر، ويكتب الزائر تعاهدا على نفسه بتنفيذ هذا الشرط، وفي حالة تجاوزها يتم ترحيله. يتم إصدار التأشيرة خارج نطاق أعمال الحج. عدم السماح لحاملي التأشيرة المؤقتة بالعمل أو أداء مناسك الحج. تأشيرة الزيارة المؤقتة غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم.

وتم تحديد تكلفة استخراج تأشيرة الزيارة المؤقتة لتبلغ 300 ريال سعودي، وتكون مدتها 3 شهور فقط من تاريخ صدورها وغير قابلة للتجديد.

خطوات استخراج تأشيرة زيارة مؤقتة

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. ثم الدخول إلى منصة أبشر من داخل الموقع. يتم تعبئة نموذج التأشيرة من خلال تسجيل البيانات الخاصة. ثم سداد الرسوم طلب الزيارة المؤقتة عن طريق القنوات البنكية الحكومية. يتم الانتظار حوالى 10 أيام ويتم بعدها استلام التأشيرة. ثم الذهاب بها إلى مقر السفارة من أجل مراجعتها.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية