شروط التسجيل في ساند 1444 وخطوات ورابط التسجيل بعد التحديث

شروط التسجيل في ساند 1444 وخطوات التسجيل بعد تحديث نظام ساند الذي يعد من الأنظمة الحكومية الهامة التي قامت الحكومة السعودية بإطلاقه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجانب التعاون مع وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية علي أن يحصل العاملون السابقين عن فرصة عمل جديدة لهم كما تعمل هذه المنظومة علي القيام بتقديم دورات تدريبية لكي تساعد الملتحقين علي تزويدهم بالخبرات والمعلومات والمهارات اللازمة للقيام ببدء أعمالهم الخاصة، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية ومجموعة من الهيئات والمؤسسات التدريبية في مختلف المجالات العلمية والعملية بالأشراف التام علي ذلك للنهوض إلى اعلي مكانه ومستوي افضل داخل المملكة.

شروط التسجيل في ساند

قامت منظومة ساند بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يقوموا بتقديم التسجيل في ساند للبطالة حيث تكون الشروط علي النحو التالي:

يجب أخطار الوزارة بكافة التحديثات الجديدة من المعلومات الشخصية.

يشترط علي الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يلزم تقديم الطلب خلال ٩٠ يوم من ترك العمل.

الشخص المقدم للطلب يجب علية أن يكون قد تم أكمال الفترة المطلوب للحصول علي التأمين.

مقدم الطلب يجب علية الالتزام بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل.

لا يكون المتقدم ترك عملة السابقة بتقديم استقالته من نفسه.

يجب علي الشخص المتقدم الالتزام بجميع الاستعدادات التي تقدمها الوزارة للمشترك.

لا يزيد عمر المقدم عن ٦٠ عام.

مقدم الطلب علية الأثبات بأنة جاد في العمل بالوظيفة المعروضة علية.

طريقة التسجيل في ساند التعطل عن العمل

يتم التسجيل في نظام ساند التعطل عن العمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام ساند من خلال الضغط علي رابط ساند gosi.gov.sa.

من خلال الضغط علي علينا أن نقوم بتسجيل من خلال أنشاء حساب.

نقوم بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح ثم الضغط علي أنشاء ليتم أنشاء حسابك.

ثم الذهاب إلي الصفحة الخاصة بالتسجيل ليتم أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة للمتقدم.

أدخال رمز التحقق الظاهر بإعادة كتابته.

بعدها يتم النقر علي كلمة تسجيل الدخول.

اختيار القائمة الرئيسية ليتم اختيار الخدمات الإلكترونية وبعدها يتم اتباع الإجراءات الأزمة.

وصلنا لختام شرح شروط التسجيل في ساند 1444 وخطوات التسجيل بعد التحديث.