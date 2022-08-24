نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل أون لاين للسعودين العسكرين وكبار السن والشباب بقيمة 60 ألف ريال في المقال التالي
يقدم بنك التنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية العديد من التمويلات المختلفة التي يمكن لأي شخص الحصول عليها، كما أنه يتساءل البعض عن تمويل الأسرة بنك التنمية للعسكريين المتقاعدين، حتى يتمكنوا من بداية مشاريع خاصة بهم أو غير ذلك سنتحدث عن كافة التفاصيل، وكيفية التقديم علي التمويل
تمويل بنك التنمية للعسكريين المتقاعدين
عمل بنك التنمية الاجتماعي على مساعدة جميع الأسر المحتاجة، كما أنه قدم بعض القروض المخصصة للمتقاعدين حتى يتمكنوا من توفير احتياجات الحياة الأساسية لهم، ويتم صرف هذه المبالغ من التمويل لجميع المواطنين في المملكة سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وقد تم تسهيل السداد ومراعاة حالتهم الصحية، حتى يتمكنوا من سداد الأقساط في الميعاد.
حيث انه لن يتم صرف هذه المبالغ للرجال فقط، بل يمكن الحصول عليه للسيدات سواء كانوا عاملين في القطاعات المختلفة أو ربة منزل، وقد قدم البنك مبادرة هامة بإلغاء الكفيل التقديم على القرض فلست بحاجة لوجود ضامن، وتعتبر من أكثر الخطوات التي جعلت طريقة الاقتراض من البنك بسيطة بخطوات سهله.
شروط قروض المتقاعدين من بنك التسليف
قد وضع بنك التسليف بعض الشروط الواجب توافرها، حتى يتمكن الشخص المتقاعد من الحصول على مبلغ القرض ومن هذه الشروط:
- لابد من أن يكون المتقاعد سعودي الجنسية فقط، لا يمكن صرف مبلغ القرض لأي من المتقاعدين الذين عليهم دين لبنك آخر.
- لابد من أن ينتظم الشخص المتقاعد في السداد في المواعيد المحددة بدون تأخير، ويجب توفير جميع الأوراق التي يطلبها البنك حتى يتم صرف مبلغ التمويل.
ما هي شروط المتقاعدين من بنك التسليف
- قد وضع بنك التسليف بعض الشروط للرجال حتى يتمكن من صرف مبالغ التمويل الخاصة بهم وهي:
- لابد من تقديم صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالشخص، مع صورة من السجل الخاص بالأسرة.
- لابد من تقديم وثيقة مؤكدة من المؤسسة العامة للتقاعد، بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه الشخص شهرياً.
- لابد من تقديم رقم حساب الآبيان الخاص بالشخص، ويجب تقديم إقرار للتقاعد.
- يتم تقديم وثيقة بآخر 3 رواتب حصل عليه المتقاعد مختومة من البنك.
- يمكن التقديم علي التمويل الشخصي من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية ثم كتابة جميع البيانات التي يتطلبها البنك ثم اختيار تمويل الأسرة.
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