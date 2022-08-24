متاح الآن 60,000 ريال قرض آهل بدون كفيل بفترة سداد ميسرة بلا فوائد

متاح الآن الحصول على أفضل قرض في السعودية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية حيث يعطي برنامج قرض منتج آهل العميل ميزة الحصول عل قرض بلا فوائد مالية بالتقسيط لمدة لا تزيد عن 60 شهر حيث يمنح القرض تسهيلات تمويلية متعددة للمواطنين السعوديين الراغبين في طلب قرض آهل بالمملكة كذلك يقدم التمويل حتى مبلغ 60,000 ريال سعودي بشرط توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة من أجل الحصول على قرض آهل الميسر بدون رسوم إدارية إضافية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين كذلك متوافق ومطابق مع تعليمات الشريعة الإسلامية داخل السعودية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.

أهم شروط وضوابط برنامج قرض آهل في السعودية عام 1444

قرض آهل من أهم التمويلات المقدمة للأفراد في السعودية بمميزات كثيرة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون فوائد إضافية وبدون دفع رسوم عند الموافقة على طلب برنامج منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولكي يتم ذلك لابد من توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة كالتالي بكل التفاصيل الجديدة لهذا العام:

برنامج قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية يطلب إحضار موافقة الضمان أو الكفيل الغارم من جميع العملاء المتقدمين ماعدا العاملين في القطاع الحكومي في السعودية.

إيضًا يحتاج منتج آهل في المملكة العربية السعودية توفير دخل لا يتعدى مبلغ 14,500 ريال سعودي للموافقة الفورية من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

يطلب البرنامج التمويلي المسموح بيه توفير سجل ائتماني جيد من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض آهل السعودي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

لابد أن يكون المتقدم عميل سابق لدى بنك التنمية الاجتماعية وحصل على تمويل إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل كنف بالمملكة العربية السعودية.

كافة المميزات المتوفرة للأفراد عند طلب قرض آهل السعودي

قرض آهل في عام 1444 هجريًا يوفر العديد من المزايا التمويلية ومن ضمنها الحصول على التمويل بدون كفيل في حالة إذا كان المتقدم سعودي ويعمل في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك الكثير من المميزات التي يقدمها البرنامج التمويلي لجميع العملاء السعوديين ومنها الحصول على قرض بدون هامش ربح إضافي بفترة سداد ميسرة حتى خمسة سنوات وغيرها من الخصائص كالتالي بالتفصيل اليوم: