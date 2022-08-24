استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1444

‏نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور السجل المدني، ‏والتي يتم توفيرها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية احد الخدمات الإلكترونية الرسمية من أجل مساعدة المواطنين للحصول على الدعم المالي لعيش حياة كريمة مستقرة، ‏حيث تعمل الحكومة السعودية بكامل جهودها من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين من خلال النظام الجديد وفقا لشروط الاستحقاق الموضوعة، وفي هذا المقال مزيدًا من المعلومات والتفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

‏أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور السجل المدني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي على الإنترنت من أجل مساعدة المستحقين في الحصول على كافة المعلومات الخاصة به حالة الطلب من خلال بيانات المستفيدين عبر الرابط المباشر بعد التأكد من توافر كافة شروط الاستحقاق وهي على النحو التالي.

مبدئيا أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ان يقيم المستفيد بصورة دائمة في المملكة العربية السعودية. أن تكون المستفيدة زوجها مفقودا أو أرملة. يرجي العلم أيضاً أنه يستثني أيضاً زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي إلا يقل تقل عمر المتقدم عن 35 عام. وأخيرا لا يحصل المستفيد عن المعاش في حال كان دخله أعلي من قيمة معاش الوزارة.

استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444

‏يضاف إلى ذلك عزيزي القارئ قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة من الخطوات من أجل الاستعلام عن حالة طلبك المقدم في الضمان الاجتماعي المطور المستخدم رقم السجل المدني وذلك عن طريق الخطوات التالية كالاتي