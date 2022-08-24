شروط التسجيل في حافز 2000 ريال للسيدات والرجال والبيانات المطلوبة

شروط التسجيل في حافز 2000 ريال ، دعم حافز من أقوي البرامج في المملكة والمخصص لدعم الفئات الباحثة عن عمل من الجنسين، ليس ذلك فقط بل يدعم الفئات التى تواجه صعوبة في الحصول على عمل، يساعدهم في البحث عن وظائف مناسبة وفقاً، لمتطلبات السوق، ويساعد أيضا المشتركين في البرنامج للحصول على المؤهلات المطلوبة، ويقدم لهم مبالغ ماليه لمدة 12 شهر، ينقسم دعم حافز إلى فئتين الأول باحثة عن عمل، والأخري تواجه صعوبة الحصول على عمل سنتعرف الفرق بينهم بالتفصيل وقيمة المبالغ المالية للمشتركيين.

دعم حافز الباحثين عن عمل

الفكرة الرئيسية لدعم حافز هي مساعدة المواطنين للحصول على عمل مناسب يضمن لهم حياة كريمة، في إطار تطبيق رؤية 2030، والقضاء على البطالة في المملكة، البرنامج لا يفرق بين ذكر، أو أنثي الشروط المطلوبة تنطبق على الجميع، ولكن هناك بعض الاختلافات بالنسبة للفئة المتقدمة نبدأها بالباحثين عن عمل وهي وكالتالى:

شرط أساسي في تلك الفئة أن يكون عمر الباحث لايقل عن 20عام، ولا يتجاوز 35 عام، وأن يكون قادر على العمل وتحمل الضغط الناتج عنه، وأن يكون متفرغ تماماً ليس بطالب أو متدرب.

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومقيم بشكل دائم، وألا يكون قد غادر الأراضي السعودية قبل تقديم الطلب ب 10 أشهر.

ألا يكون الباحث عن عمل لديه أي مصدر ثابت للدخل بقيمة 2000 ريال ولا يملك وظيفة بالقطاع العام أو الخاص، أو مستحق لأي تعويضات للبطالة، أو معاش للتقاعد.

يجب مرور 6 أشهر على الأقل على حصوله على الشهادة الجامعية أو الثانوية ومايعادلها، أو التدريب، وتنطبق نفس المدة على المنسحبين من الدراسة.

في حال كان المتقدم لدية وظيفة سابقة يجب أن تمر 3 أشهر قبل التقدم إلى دعم حافز.

شروط دعم حافز صعوبة الحصول على عمل

مدي قوة برنامج حافز تكمن في كونه يحاول وبقوة لحصول المواطن السعودي الباحث عن عمل بجديه، في تحقيق ذلك، يوجد بعض الفئات خارج إطار فئة الباحثين عن عمل، وهي كالتالى:

الفئة التى تتجاوز ال 35 عام إلا 60 عام ولا تنطبق عليها شروط الفئة السابقة.

الفئة التى تبلغ من العمر ال 20 إلى 35 عام ولكنها لم تحصل على عمل مناسب خلال فترة البرنامج المحددة ب 12 شهر.

الفئة التى تواجه صعوبة في الحصول على عمل يدرس طلبها لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبعد موافقة صندوق التنمية البشرية على الطلب يصرف لهم مرتبات شهرية تنقسم إلى 1500 ريال أول أربع أشهر، القسم الثاني 1250 ريال، القسم الثالث والأخير 1000 ريال.

شروط التسجيل في حافز 2000 ريال

للحصول على حافز 2000 ريال يجب أن يكون الباحث عن وظيفة جاد في ذلك من خلال الالتزام بالحضور بالتدريبات والوظائف المقدمة له من قبل وزارة التمنية البشرية، وأن يلتزم بالعمل ويبذل الجهد اللازم لذلك، وللتسجيل للحصول على دعم ال 200 ريال يتبع الخطوات التاليه: