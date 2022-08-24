نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي لعام 1444.. وما هي خطوات التجنيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي في السعودية لعام 1444 هذا السؤال يبحث عنه الكثير من المستخدمين بمحركات البحث جوجل بمختلف أنواعها حيث أن هذه الأمور تعد المور الغير معروفة لدى الكثير من الناس في هذه الأيام وأصبحت الوسيلة الوحيدة لمعرفة أهم خطوات وشروط تجنيس الزوجة هي شبكة الأنترنت لكي يحق لها الحصول على جميع حقوق المرأة السعودية داخل أراضي المملكة السعودية ولكن بعد استفتاء شروط التجنيس المحددة والتي تعد من ضمن الأشياء الهامة بالإضافة إلى ذلك معرفة أهم الخطوات الصحيحة 1444 التي تمكن من الحصول على الجنسية.

شروط منح الجنسية السعودية زوجه المواطن السعودي

يوجد عدد كبير من الأفراد يسعون حول طلب الجنسية السعودية ومن بينهم زوجة المواطن السعودي لذلك حدد الحكومة السعودية عدد من الشروط والضوابط من أجل تجنيس زوجة المواطن السعودية الأجنبية إلى الجنسية السعودية والشروط هي:

أن يكون قد عاش في السعودية مدة لا تقل عن 10 أعوام متتاليات دون الخروج من السعودية. أن يكون لدى المتقدمة على الجنسية السعودية ما يقارب من 17 نقطة حيث تعد هذه النقاط ذات صلة بمكان الولادة أو مدة الإقامة أو المؤهل العلمي. يشترط ألا يكون على الزوجة أحكام قضائية تخل بحسن السير والسلوك لفترة لا تقل عن 6 أشهر. أن يكون للمواطنة السعودية جواز سفر أصلي سعودي. كما أن يكون لديها جواز سفر من البلد التي هي منها. أن يكون لديها 17 نقطة من نقاط التجنيس. تحصل عن الجنسية السعودية بعد مرور 4 سنوات من زواجها من المواطن السعودي. يحق للزوجة الحصول على الجنسية السعودية في حال أن كان زوجها من أصحاب المهن مثل مهندس أو طبيب. الحصول على الجنسية السعودية في حال أن كان لها احد أخواتها يحمل الجنسية السعودية. يحق لها الجنسية السعودية في حال أن لم تنجب وكانت مولوده بالسعودية لأبوين أجنبيين. يشترط أن تكون السيدة على ذمة الزوج السعودي عند تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية. في حال رغبة الزوجة في الحصول على الجنسية السعودية يجب التنازل عن الجنسية التي تمتلكها. عند التقديم يجب التأكد من صحة عقد الزواج السعودي.

الحالات التي تمنح فيها الجنسية السعودية

سوف نوضح لكم بعض الحالات التي تمنح فيها الجنسية السعودية وهي كما يلي:

تعطي أيضا الجنسية السعودية للمولودين داخل المملكة السعودية من أب سعودي ولكن الأم غير موجودة في السعودية.

تمنح الجنسية السعودية لكل طفل ولد من أم سعودية وأب غير سعودي أو ليس له جنسية.

يحصل على الجنسية السعودية من عاش على أراضي المملكة السعودية لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حال إذا رغبوا في الحصول على الجنسية السعودية تمنح لهم ولأبنائهم المقيمين معهم.

تمنح الجنسية السعودية لكل الأطفال المولدين على أراضي المملكة السعودية واللقاء بمعنى مجهولين الأب والأم ومجهولين الهوية.

كما تعطى الجنسية السعودية للأطفال التائهين وأيضا الذين ولدوا في السعودية وتابعين لأشخاص أجانب.

خطوات تجنيس زوجة المواطن السعودي 1444

من خلال السطور الأتية سوف نوضح لكم خطوات تجنيس زوجة المواطن السعودي الأجنبية بطريقة إلكترونية عن طريق الدخول إلى منصة ابشر للتعرف على الخدمات التي تقدمها المنصة للمواطنين في السعودية ومن أهمها خطوات تجنيس زوجة المواطن السعودي.

يجب الانتقال إلى منصة ابشر الرقمية وذلك من خلال إدخال البيانات الهامة وتشمل على رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. وبعد الضغط على أيقونة “خدماتي” ثم اختار خدمة حجز موعد وتقديم طلب تجنيس. عليك تحديد اقرب فرع من فروع مكاتب الأحوال القريبة لعنوان السكن الخاص بك. ثم اختر سبب موعد طلب التجنيس عليك أحضار الأوراق والمستندات الهامة التي حددتها وزارة الداخلية من قبل. عليك الاحتفاظ بكود الحجز للدخول إلى المكتب. ثم أحضار طلب من سجل القيد الوارد التسلسلي وقسيمته التي بها رقم الطلب وموعد القيد. التالي الحصول على نموذج رقم 74 الخاص بالجنسية السعودية مع تعبئه البيانات. وبعد قم بتعبئة عدد 3 نسخ من نموذج المعلومات رقم 76 وبعد تقديم صورة طبق الأصل من الوثيقة. التالي البحث عن المواد 26 و 22 و11 والتوقيع عليها . كما يجب أرفاق تقرير طبي.

أرفاق صورة عن المؤهلات العلمية بالعربية وتسليم طلب عند الانتهاء من خطواته للمختصين لذلك.