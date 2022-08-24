تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

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تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بدون كفيل ، كما أن هذا البرنامج التمويلي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل عند التقدم بالطلب ، يأتى هذا البرنامج ضمن مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل للأفراد داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام. برنامج تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بدون كفيل من شركة البيت الأهلي للتمويل شركة البيت الأهلي للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء بالمملكة.

برنامج تمويل السيارات الجديدة والمستعملة واحد من أهم تلك البرامج المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.

هذا البرنامج التمويلي تم صياغته بصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

هذا البرنامج التمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً.

تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أيضاً أن يستفيد طالب التمويل من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل يمكن أن تصل فترة سداده حتي 60 شهر.

برنامج تمويل السيارات الجديدة والمستعملة متاح بهامش ربح تنافسي.

تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل لطالب التمويل إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سهلة وسريعة في التنفيذ. الشروط العامة للاستفادة من برنامج تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بدون كفيل من شركة البيت الأهلي للتمويل قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتحديد بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها عند طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك إذا كان طالب التمويل من المواطنين الموظفين.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى للعمر هو 65 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل من العملاء السعوديين يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك عند طلب برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له 5000 ريال سعودي.

الحد الادنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي هو ثلاثة أشهر وذلك عند التقدم بالطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو سنة واحدة لاستكمال جميع إجراءات طلب التمويل. عمر شويل - جدة تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب - ثقفني

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