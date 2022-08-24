جامعة القصيم القبول والتسجيل 1444 أفضل جامعات المملكة

جامعة القصيم القبول والتسجيل 1444 ، تقع جامعة القصيم بجوار مطار الأمير نايف وتضم أكثر من 71 تخصص بالمجالات التطبيقية إلى جانب العلوم التشريعية وتعتبر تلك الجامعة من أهم الجامعات بالمملكة العربية السعودية وأكبرهم على الإطلاق، يلتحق بها الطلاب كونها جامعة حكومية ولكن ينتظر الجميع نتائج الترشيح للالتحاق بجامعة القصيم، وقد أعلن عميد الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ظهور نتائج الترشيح في التاسع من أغسطس الجاري.

جامعة القصيم القبول والتسجيل 1444

يسهل معرفة نتائج الترشيح التي تخص جامعة القصيم الحكومية من خلال الانترنت عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالجامعة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة جامعة القصيم الحكومية عبر الرابط الرسمي.

ثم تحديد الخدمة المراد الاستعلام عنها سواء تقديم شكوى أو الاستعلام عن نتائج الترشيح.

كما يلزم إدخال رقم السجل المدني الخاص بمقدم الطلب.

ويتطلب الموقع إدخال كلمة السر المسجلة من قبل ثم الضغط على تأكيد لعرض حالة الطلب.

طريقة التسجيل بجامعة القصيم 1444

يفضل العديد من الطلاب الالتحاق بجامعة القصيم إذ أنها من الجامعات المميزة بالمملكة السعودية وبها مختلف التخصصات، ويمكن تسجيل الطلاب بعد الثانوية من خلال الموقع الالكتروني للجامعة وانتظار نتائج قبول الترشيح ويمكن التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الجامعة الالكتروني واختيار تقديم طلب جديد.

ثم إدخال السجل المدني للطالب وكتابة البيانات المطلوبة بالموقع.

كما يلزم إدخال رقم الهاتف وتحديد الرغبات من القائمة المتاحة.

ثم إرسال الطلب وانتظار الرد عبر رسالة بريد أو رسالة هاتفية كما يلزم المتابعة عبر الموقع لمعرفة النتائج.

الشروط اللازمة للالتحاق بجامعة القصيم 1444

تمتاز جامعة القصيم بالكثير من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل لدى الطالب، كما أن بها تخصصات علمية وطبية وهندسية أي جانب التخصصات المتعلقة بالشريعة وأصول الدين، لهذا يمكن الالتحاق بها بعد حصول الطالب على نتيجة الثانوية العامة أو شهادة تعادلها من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولكن يوجد بعض الشروط اللازم توافرها في الطالب للالتحاق بجامعة القصيم وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: