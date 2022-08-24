الأوامر الملكيه الجديده من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الأوامر الملكية الجديدة، والتي دائما ما تكون من اهم الأخبار التي يبحث عنها المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، وتعتبر نص الأوامر الملكية التي تصدر من خادم الحرمين الشريفين دائما ما يكون بها قرارات مصيريه وهامه، ولهذا نهتم بكل ما يصدر من الملك سلمان بن عبد العزيز ونتعرف على اخر الأوامر الملكية، ويتم البحث من خلال محركات البحث جوجل عن كل ما يتم يصدر من أخبار وقرارات من العاهل السعودي، حيث كانت هناك أوامر ملكيه جديده قد اصدرها الملك سلمان في اليومين الماضيين، وسوف نتعرف على هذه الأخبار من خلال هذه المقالة، وما هي ماهي الأوامر الملكية التي صدرت من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

الأوامر الملكية الجديدة

ومن اهم ما جاءت ألأوامر ألملكية الجديدة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأخبار تعتبر أخبار ساره إلى جميع المغتربين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر الملكي يخص تأشيرة الخروج النهائي الخاصة بالوافدين والمقيمين داخل الأراضي السعودية،حيث انه جاء في البيان الملكي وتوجيه الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وهذا من اجل تنفيذ التوجيهات التي اصدرها العاهل السعودي الملك سلمان.

المديرية العام للجوازات السعودية

تعتبر المديرية العامه للجوازات التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية والتي تقدم عدد كبير من الخدمات الهامة لكل من المواطنين السعوديين أو الوافدين، وقد أعلنت الجوازات السعودية أن تمديد تأشيرة الخروج النهائي للوافدين إلى المملكة العربية السعودية تتم بشكل إلكتروني، حيث من خلال الموقع الرسمي للجوازات السعودية يمكن الاستعلام عن أي خدمه من خدماتها المقدمة، وأيضا يمكن تمديد تأشيرة الخروج النهائي دون الذهاب إلى الجوازات السعودية، وتتميز الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة إلى توفير الجهد والوقت على جميع الأشخاص المستفيدين من خدمات المديرية العامه للجوازات السعودية، وتجديد التأشيرة يتم دون مراجعة أدارة الجوازات، ويتم تمديد تأشيرة الخروج النهائي لكل الوافدين مجانا دون دفع أي رسوم، وهذه الصلاحية إلى يوم 31 أكتوبر 2020، وهذا الأمر الملكي يعتبر من الأخبار السارة التي يصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى كل الوافدين بالأراضي السعودية.

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبد العزيز

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار أمر ملكي جديد مضمونه ترقية 634 عضوا من هيئة النيابة العامه في المملكة باختلاف مراتبهم، وعقب صدور الأمر الملكي من الملك سلمان قام النائب العام بتوجيه الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وهو وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.