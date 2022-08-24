نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدد تعلن عن عدد المستفيدين من حاسبة المدد النظامية بموقع بوابة ديوان المظالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدد تعلن عن عدد المستفيدين عبر موقع بوابة ديوان المظالم والذين وصل عددهم إلي أكثر من 12 ألف مستفيد . حيث أن التسجيل في منصة مدد للأفراد كان يتم عبر بعض الضوابط والشروط المعلنة . وبناءً عليه يتم إعلان أسماء المستفيدين في حاسبة المدد النظامية بموقع بوابة ديوان المظالم الرقمية وهي المنصة الرسمية . الداعمة لكافة خدمات القضاء الإداري المساندة كما أن مستفيدي منصة مدد الذين يعلن أسماءهم في كل فترة . منذ أن تم أنشاء مدد في بداية الربع الثالث من العام 2021 كذلك بجانب أن منصة مدد تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني . وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” نتعرف علي تفاصيل مدد .

مدد تعلن عن عدد المستفيدين المتخطي عددهم 12 ألف مستفيد

بجانب أن مدد تعلن عن عدد المستفيدين من المنصة يتاح أيضاً عبر خدمة حاسبة المدد النظامية لكافة الراغبين في معرفة . المدد النظامية التي تم إقرارها لنهاية أي تظلمات في القرارات الإدارية . وذلك يتم معرفة تفاصيله عبر موقع بوابة ديوان المظالم الرقمية . كما ليتم معرفة التفاصيل الصادرة في أي قرارات يجب أن يتم تعبئة كافة البيانات الخاصة . بالقرار الإداري الصادر كذلك بعد الانتهاء من تعبئة البيانات يتم أظهار الحاسبة الاسترشادية في مدد للفترة النظامية . الخاصة بأي تظلم كما يتم بدلاً من ذلك رفع الدعوي عبر التسجيل في منصة مدد للأفراد . مع المراعاة الكاملة للموافقة التي تمت في نهاية المدة الخاصة بالعطلة الرسمية . وعبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنعرض تصريحات منصة مدد في ذلك الشأن .

مدد تعلن عن عدد المستفيدين وبعض التصريحات الصادرة من مدد

تم التنويه عن منصة مدد بأنها تتيح الخدمات المتعددة منها تسجيل المنشأة في مدد كما أن مدد تتيح أيضاً توثيق العقود . كذلك بجانب باقي الخدمات المتعددة التي تحرص بوابة ديوان المظالم الرقمية ممثلة في السيد . رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد أليوسف وتقوم منصة مدد بالإشراف المباشر ومتابعة وتقديم وتفعيل كافة الخدمات . المساندة وأيضاً الاسترشادية وذلك كله يتم بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي لدي كافة المحاكم الإدارية كذلك بجانب أيضاً . كل ما يسبق ويصاحب الترتيبات الكاملة الخاصة بجمع البيانات . لكي ما يتم تصحيح وتدقيق المسار الخاص بخطوات التقاضي . كما بجانب كل ما يتعلق بخطوات الترافع أمام كافة محاكم ديوان المظالم . أما عن خطوات تسجيل منصة مدد نتعرف عليها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .

التسجيل في منصة مدد للأفراد

منصة مدد تسجيل دخول للأفراد للاستفادة من كافة خدمات مدد المتنوعة تتم عبر الخطوات التالية :-

التسجيل في منصة مدد للأفراد في بداية الأمر يتم عبر تسجيل الدخول علي موقع منصة مدد الرسمي .

في بداية الأمر يتم عبر تسجيل الدخول علي . كما يتاح تسجيل الدخول عبر موقع بوابة ديوان المظالم الرقمية عبر موقع النفاذ الوطني الموحد .

عبر موقع النفاذ الوطني الموحد . يتم اختيار أيقونة تسجيل الإفراد في مدد وتسجيل البيانات المطلوبة .

كذلك قبل تسجيل البيانات المطلوبة يتم تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم هاتف خاص بالمسجل .

أيضاً يجب تسجيل رمز التحقق الظاهر علي الصفحة الرئيسية في منصة مدد .

. كما من الضروري يتم تحديد المنشأة التابع لها المسجل علي مدد .

في نهاية خطوات تسجيل منصة مدد قم بالضغط علي زر “حفظ” .

قم بالضغط علي زر “حفظ” . بتلك الخطوات تكون قد اكتملت عملية التسجيل في منصة مدد .

وفي السطور القادمة من “موقع ثقفني” سنعرض شروط تسجيل منصة مدد .

شروط منصة مدد تسجيل دخول الأفراد

في كل فترة زمنية مدد تعلن عن عدد المستفيدين ولكي ما يتم الإعلان عن المستفيد يجب أن يكون أنطبق عليه الشروط التالية :-

منصة مدد تشترط أن يكون الفرد يمتلك منشأة بحساب نشط عبر منصة أبشر . كما من الهام أيضاً أن يكون هناك عنوان وطني يمتلكه الفرد خاص بمنشأته . من شروط تسجيل منصة مدد أن يتم تقديم الوثيقة الخاصة بالسجل التجاري للمنشأة سارية المفعول . كذلك بجانب ضرورة أن يكون هناك حساب بنكي خاص بالمنشأة في أي بنك من بنوك السعودية المعتمدة . كما يجب علي صاحب المنشأة ليتم تسجيله في مدد يقدم ملف المنشأة في وزارة التنمية الاجتماعية السعودية . تلك كانت شروط التسجيل في منصة مدد للأفراد عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

مدد تعلن عن عدد المستفيدين من حاسبة المدد النظامية والذين وصل عددهم إلي أكثر من 12 ألف مستفيد مسجلين علي . بوابة ديوان المظالم الرقمية وذلك ما تم عرض التفاصيل الخاصة به في الموقع المميز “موقع ثقفني” .