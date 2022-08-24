نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل راتب الضمان صفر 1444 راتب شهر سبتمبر 2022 الدفعة “9” هنا عداد النزول في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل كبير وملحوظ عن متى ينزل راتب الضمان صفر 1444 راتب الضمان الجديد لهذا الشهر سبتمبر 2022 الدفعة التاسعة، وسوف نتناول في هذا المقال وعبر موقع ثقفني موعد صرف الضمان لشهر سبتمبر وطريقة الاستعلام عن الراتب وكذلك ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد ورابط الاستعلام، فقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

وجدير بالذكر أنه يجب على المستفيدين من دعم الضمان الجديد المطور تحديث بياناتهم باستمرار حتى لا يتعرض الحساب الخاص بهم للتجميد والإيقاف، ويتم التحديث بكل سهولة وبطريقة إلكترونية من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، كما يتم الاستعلام كذلك عن نتائج الأهلية والاستحقاق للدفعة التاسعة من دعم الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً.

متى ينزل راتب الضمان صفر 1444

مع قرب انتهاء كل شهر ميلادي ودخول شهر جديد يبدأ البحث في ازدياد عن موعد صرف الضمان المطور الدفعة التاسعة. وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية قد قامت بتثبيت موعد نزول راتب الضمان المطور الجديد لهذا الشهر صفر 1444 ولجميع الشهور ليوافق اليوم الأول من كل شهر ميلادي. مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة.

موعد صرف راتب الضمان سبتمبر 2022

ينتظر الجميع ممن يستحقون دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد إيداع الدعم الخاص بهم في الحسابات البنكية. لذلك يجب أن يكون لكل مستفيد حساب بنكي خاص به وباسمه ومفعل حتى يتلقى الدعم عليه. ومن المقرر أن يتم صرف راتب الضمان لشهر سبتمبر 2022 راتب شهر صفر 1444 الدفعة التاسعة من النظام الجديد يوم الخميس الخامس من صفر 1444 الموافق الأول من سبتمبر 2022.

عداد نزول الضمان الجديد لهذا الشهر

رابط التسجيل في الضمان الجديد

إذا كان الراغب في التسجيل متوفر فيه كافة الشروط المطلوبة ويرغب في التسجيل للاستفادة من دعم الضمان. فيجب عليه في البداية التسجيل الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:-