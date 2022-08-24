بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لهذا الشهر 1444

ردت وزارة الإسكان السعودية على سؤال بشأن موعد نزول الدعم السكني في الحسابات البنكية للمستفيدين، وأوضحت أيضا الفئات المستحقة للدعم، وكيفية الحصول على منح الأراضي المجانية وشروط الاستحقاق، والخطوات المتطلبة للتسجيل خلال منصة سكني للاستفادة من المنح بكل سهولة.

موعد إيداع الدعم السكني

يتم إيداع قيمة الدعم السكني يوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس 2022، وتم الإعلان من قبل الصندوق العقاري بأن تم البدء في الإيداع، وهناك العديد من الفئات التي تتساءل باستمرار عن التفاصيل الخاصة بالحصول على الدعم السكني ومن بينها المتقاعدين العسكريين، وأعلنت إدارة البرنامج عن شروط وضوابط خاصة بهم للتسجيل وهي كالتالي:

يجب كتابة نموذج طلب الدعم بشكل صحيح.

في حالة العمل بأي قطاع خاص بعد التقاعد يجب توفير مستند يثبت هذا.

يجب أن يكون الشخص مقيم بشكل دائم بالسعودية ويحمل جنسيتها.

يجب إحضار مستند تعريفي من الجهة التي كان يعمل لديها المواطن بجانب تقديم إثبات بالمعاش الذي يتقاضاه.

يجب توفير إخلاء طرف ساري المفعول من البنك.

يجب أن تكون المدة التي أدى بها الخدمة لا تقل عن 3 أعوام متتالية.

يجب توفير مستند بالراتب الذي حصل عليه في آخر ثلاث شهور.

الفئات المستحقة للدعم السكني

توجد مجموعة من الفئات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان للأشخاص المستحقين للدعم السكني وهي كالتالي:

المواطنين أصحاب الدخل المنخفض، والأسر الأكثر احتياجا والغير مالكين سكن مناسب.

الأرامل والمطلقات.

الأشخاص المثبتين عدم قدرتهم على شراء مسكن مناسب.

الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 25 عام.

شروط منحة الأراضي المجانية للدعم السكني

قامت وزارة الإسكان بتحديد شروط يجب توافرها في المتقدم حتى يستطيع الحصول على المنحة الخاصة بالأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة في الدعم السكني وهي كالتالي: