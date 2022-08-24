نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اخذ قرض وانا عاطل بدون كفيل 1444 .. أفضل تمويل شخصي بدون وجود كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون ضامن هو أحد الأشياء المهمة التي يبحث عنها الكثير من الناس، ومن ضمن استفساراتهم كيف اخذ قرض وانا عاطل بدون كفيل؟ في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم البنوك قروضًا شخصية بميزات مختلفة، في حين تحدد هذه البنوك الشروط المطلوبة لكل نوع تمويل على حدى، ويعود ذلك لاختلاف تمويل العاطلين عن العمل عن التمويل الشخصي بكفيل أو بدون كفيل من حيث الراتب ومبلغ التمويل وشرط العمر أيضا.

كيف اخذ قرض وانا عاطل بدون كفيل

من أفضل القروض للعاطلين في المملكة العربية السعودية قرض عبد اللطيف جميل للعاطلين الذي يساعد الأفراد الذين ليس لديهم عمل، في تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، تفاصيل القرض كما يلي:

يجب أن يكون هناك مشروع محدد يرغب مقدم الطلب في تنفيذه في المدينة التي يعيش فيها الفرد.

هذا التمويل مخصص لمن ليس لديه عمل منتظم أو وظيفة براتب شهري 2.500 ريال سعودي.

يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير دراسة جدوى تفصيلي للمشروع المراد تنفيذه.

تمويل العاطلين عن العمل من مصرف التسليف

يقدم البنك السعودي للتسليف والادخار قروضاً اجتماعية بدون فوائد للمواطنين والعاطلين القادرين على العمل، حيث يمكنهم بدء العمل لحسابهم الخاص ، وتفاصيل القرض كالتالي:

العمل الحد من الائتمان غير الرسمي وتقليل البطالة عن طريق زيادة فرص العمل الحر.

توفير ملفات العاملين لحسابهم الخاص والتراخيص اللازمة لمنصة العمل المستقل.

ألا يكون مقدم الطلب مدينًا بقرض آخر لبنك التنمية الاجتماعية.

قم بتقديم طلب قرض من موقع بنك الائتمان.

التمويل الشخصي من بنك الأهلي بأقساط مريحة

يقدم البنك الأهلي التجاري للمملكة العربية السعودية قروضًا للمقيمين في المملكة مع العديد من المزايا مثل الموافقة الفورية للحصول على القرض، وإيداع مبلغ القرض في حساب العميل بشرط استيفاء الشروط، وتقديم المستندات المطلوبة، تفاصيل القرض كما يلي:

فترات سداد مختلفة تصل إلى 5 سنوات.

إمكانية السداد المبكر.

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قروض شخصية للعاملين في القطاع العام أو الخاص.

للعاملين في القطاع العام أو الخاص. فيما يخص الوظيفة: سنة كاملة في القطاع الخاص أو ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي

يجب ألا يقل عمر العميل عن 23 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند استحقاق الدفعة الأخيرة.

تمويل البنك السعودي للاستمار بالتفسيط المريح

يقدم البنك السعودي للاستثمار في المملكة العربية السعودية خدمات التمويل الشخصي بدون كفيل، مع العديد من المزايا التي تجذب العملاء للحصول على القروض، وفيما يتعلق بشروط التمويل، فيجب اتباع ما يلي: