نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 وموعد بداية الدراسة والإجازات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 الجديد في السعودية حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يشمل هذا القرار كل المدارس والجامعات الحكومية والأجنبية وذلك في يوم 28 أغسطس 2022 بعد موافقة وزارة التربية والتعليم ثم يتم القيام بتحديد الخطة الدراسية الخاصة بالإجازات التي تكون ممتدة للفصلين الأول والثاني ومعهم الإجازات النهائية حيث تم صدور قرار باستكمال العمل الدراسي الخاصة بثلاث الفصول الدراسية وسوف يكون ذلك حسب حالة التقييم وذلك وفقا أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في السعودية عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي وسنقوم بعرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

التقويم الدراسي 1444 الجديد

هناك العديد من الطلاب والطالبات يتساءلون عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات إلى المدارس للفصل الدراسي سوف يكون في صباح يوم الأحد من 28 اغسطس 2022 الموافق هجريا واحد صفر 1444 حيث ستبدأ بإذن الله المسيرة التعليمية في هذا العام بثلاثة فصول دراسية وذلك مما أقرته وزارة التربية والتعليم.

بداية الدراسة في السعودية ١٤٤٤

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تقسيم السنة الدراسية إلي ثلاثة فصول دراسية حيث أن العام الماضي 2022/1443 حيث يضم ثلاثة فصول 39 أسبوع من العام الدراسي ، حيث أن كل فصل دراسي يضم 13 اسبوع وهناك عطلات مختلفة مدتها 56 يوم لتكون كالتالي

الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 01/02/1444 وهجريا وينتهي يوم الخميس 30/04/1444 هجرية.

حيث أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم الأحد 10/5/1444 هجرية وينتهي يوم الخميس الموافق 10/8/1444 هجرية.

وبالنسبة الفصل الدراسي الثالث يبدأ يوم الأحد 20/08/1444 ولينتهي في يوم الخميس 4/12/1444 هجرية.

بداية الدراسة في التقويم الدراسي الجديد

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد الدراسة، وذلك حسب التقويم المدرسي المعدل بما قررته وزارة التربية والتعليم وقد تم تحديد يوم الاثنين الموافق 22/08/2022 الموافق هجريا 24 محرم 1444، حتى تكون يوم عودة المشرفين والمشرفات وتم تحديد يوم الاحد الموافق 28/8/2022 وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم سوف تعود الطلاب والمعلمين إلى المدرسة حيث تبلغ الفترة الدراسية للعام الدراسي الجديد حوالي 184 يوما أما الإجازات تبلغ أيام الإجازة عشر ايام فقط ولكن أيام الإجازة في العام الدراسي حوالي 55 يوما أما بالنسبة لعدد الاسابيع الخاصة بالفصلين الأول والثاني والثالث تصل الى 13 أسبوعا.