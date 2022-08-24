اعرف أحدث وأجدد عروض العودة للمدارس stc 1444

عروض العودة للمدارس stc 1444 .. ما اقتراب العام الدراسي الجديد 1444 هـ 2022 – 2023 ميلادياً يتسائل العديد من المواطنين والأسر وكذلك ربات البيوت في المملكة العربية السعودية عن العروض الحديثة والتي تخص العام الدراسي الجديد من شركة الاتصالات السعودية stc والتي اعتادت تقدم العديد من العروض لعملائها في بداية كل فصل دراسي وتزامنًا مع عودة الطلاب والطالبات للمدارس فهي من أشهر وأكبر شركات الاتصالات داخل حدود المملكة العربية السعودية والتي اشتهرت بقوة عروضها بجانب خدماتها المتعددة للمستفيدين من الشركة .

وتقدم شركة الاتصالات السعودية stc عددًا من العروض الجديدة والخدمات كذلك وعددًا من الباقات من أجل العملاء داخل المملكة العربية السعودية للمواطنين ومن أهمها عروض عودة الدراسة وبدايتها وذلك من أجل تلبية احتياجات الطلاب والمواطنين تلبية لاحتياجات الطلاب والطالبات وكذلك أولياء أمورهم من أجل المتابعة الدائمة معهم أثناء تواجدهم وذهابهم وخروجهم من المدرسة

عروض العودة للمدارس stc 1444

ومن أهم تلك العروض المدرسية والخاصة بشركة الاتصالات السعودية stc .

تقدم الشركة خصم 11 % على الأسعار المعلنة والقديمة على هاتف آيفون 13 برو ماكس .

وذلك ليصبح السعر الجديد الخاص بالهاتف 4640 ريال سعودي فقط .

وكذلك تقديم خصم جديد على هاتف آيفون 13 برو وذلك ليصبح سعره 4140 ريال سعودي فقط.

وبالنسبة لهاتف آيفون 13 ستصبح نسبة الخصم عليه 13 % وهذا يجعل سعره الجديد 3489 ريال سعودي فقط.

بينما آيفون 13 ميني بعد الخصم يصبح سعره 2989 ريال سعودي بخصم 13 % أيضًا .