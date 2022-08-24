كيفية وطريقة التسجيل في شركة الكهرباء 1444 والرابط

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في شركة الكهرباء 1444 والرابط .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل دائم عن الوظائف المتاحة والشاغرة في الوزارات الموجودة في حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل الحصول على فرص عمل مناسبة لهم توفر لهم احتياجاتهم اليومية وعلى غرار ذلك فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في المملكة العربية السعودية عن عددًا من الوظائف المتاحة للجنسين الذكور والإناث كذلك ووجهت الراغبين في العمل قراءة الشروط الخاصة بالتخصصات المطلوبة في الوزارة وكذلك التسجيل والتقديم عبر الطريقة الرسمية على الإنترنت والجدير بالذكر أن شركة الكهرباء السعودية هي أحد الشركات التي تعد ضمن شركات المساهمة تم تأسيسها منذ أكثر من 20 عام والتي تحمل مهمة إنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك نقلها وتوزيعها على كافة المدن في المملكة وكذلك تعتبر من أكبر الشركات التي تستحوذ على سوق الطاقة العالمي وأكبر شركات الشرق الأوسط
طريقة التسجيل في شركة الكهرباء 1444
وبالنسبة لموعد فتح باب التقديم والتسجيل في الوظائف المتاحة والشاغرة في شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية .
فأقرت في بيان لها أنها قد فتحت باب التسجيل بالفعل والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 صفر 1444 هـ .
والذي يوافق 1 سبتمبر 2022 وهو يوافق يوم الإثنين وذلك وفق الشروط .
والضوابط التي وضعتها الشركة لكل وظيفة من الوظائف والتي من بينها فترة تدريب على الوظائف .
من أجل تأهيل وترقية الخريجين فكريًا من أجل ملئ الوظائف المتاحة.3
وعن الطريقة الخاصة بالتسجيل فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتي ذكرها .
وفق الإعلانات الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء .
الخطوة الأولى تقوم بالدخول إلى الإنترنت وفتح موقع الشركة السعودية للكهرباء وذلك للتقديم.
والخطوة الثانية تقوم بإنشاء حساب جديد وبعدها قم بإدخال التفاصيل والبيانات الخاصة بالشخص الراغب في التقديم على الوظائف.
وبعدها قم بالضغط على تأكيد التسجيل ثم اضغط على زر رجوع .
وقم باختيار الوظيفة المتاحة لك والتصفح بين الوظائف من أجل التقديم على المناسبك لك.
شروط التسجيل في وظائف الكهرباء
وعن الشروط التي وضعتها الشركة.
- أن يكون الفرد الراغب في التسجيل سعودي الجنسية .
- وأن يحصل على شهادة البكالوريوس على الأقل في التخصص الذي يرغب الغنل به.
- وكذلك أن لا تقل خبرته في نفس المجال 3 سنوات .
- وبالنسبة للمهارة فلابد أن يمتلك تحيليلة وتققيمة .
- وبجانب أنه يكونً لدية مهارة كبيرة في اللغة الإنجليزية
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