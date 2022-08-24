نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فوائد قرض 120 ألف ريال لمن دون وظيفة من النساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمن فقد وظيفته أو لم يحصل على وظيفة وعاطل عن العمل بشرة سارة له فقد أتاح له أن يحصل على مبلغ تمويلي يساعده في بناء مستقبل باهر، والحصول على عمل حر خاص له، يبني من خلاله مستقبله، وأيضا لمن يحصل على دخل شهري محدود فمتاح له أن يحصل على تمويل شخصي بمبلغ مالي مناسب له حتى يتمكن من سداد المصروفات الدراسية أو الديون المتراكمة عليه، أو استخدام المبلغ التمويلي في عمل له، وكل هذا متوفر من خلال أفضل البنوك السعودية داخل المملكة، والذي يوفر لك تمويل بمبلغ مالي بدون فوائد نهائياً والرسوم الإدارية رمزية، وكما أنه متاح لجميع الأفراد والفئات من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية بأقل الأقساط الشهرية.

بدون فوائد قرض شخصي للنساء والرجال

قام أقوى البنوك داخل المملكة العربية السعودية وهو بنك التسليف بتقديم عدد كبير من القروض التمويلية الشخصية التي تناسب جميع الأفراد، سداد المديونية بمليون ونص ريال، وتوفير قرض شخصي بمبلغ مالي يصل حتى 120 ألف ريال، وبدون فوائد وأقساط شهرية منخفضة لتناسب الجميع، ومن فقد وظيفته أو لم يكن له وظيفة، فيمكنه التقديم لطلب القرض الشخصي برسوم إدارية رمزية، وتصل الرسوم الإدارية إلى 6000 ريال، وهناك بعض الشروط والمتطلبات المعلن عنها من قبل البنك حتى تحصل على القرض بأبسط الإجراءات والموافقة الفورية.

شروط قرض العاطلين عن العمل

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودية، وأن يكون العمر حتى 65 عاما ويبدأ من 18 عاما، ولكن يجب أن يكون هناك كفيل حتى تحصل على التمويل إذا كنت غير موظف وعاطل عن العمل، قرض شخصي لمحدودي الدخل يبدأ من 5000 ريال، كما يشترط وجود سجل ائتماني نظيف ولا تكن مدين لأحد أخر من البنوك، وإذا كنت موظف فيوجد شرط أساسي وهو أن يكون الدخل الشهري لا يتخطى 20 ألف ريال حتى تحصل على تمويل بموافقة فورية وسريعة، وتقديم وثيقة العمل الحر ويتم استخراجها من خلال المنصة الإلكترونية للعمل الحر، ويتم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت.

كيفية الحصول على قرض العاطلين عن العمل

سوف تقم بالدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني، في بداية الأمر يتم تقديم الطلب للبنك عبر البريد الإلكتروني وتقديم صورة من الهوية الوطنية، وصورة من هوية الكفيل، يتم فحص البيانات والتأكد من الأهلية، وإذا جاءت الموافقة فيتم تقديم جميع الأوراق والمستندات إلى البنك وكشف حساب بنكي ورقم الآيبان، ويتم إرسال المبلغ بعد خصم قيمة الرسوم الإدارية، وسوف تقم بسداد المبلغ التمويلي فقط.