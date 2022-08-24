نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول وشروط التقديم على حافز الجديد 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط التقديم على حافز الجديد 1444 .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الحافز الجديد والممنوح لهم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للشباب والشابات السعوديين والذين يبحثون عن العمل وذلك من أجل تسهيل الأمور المادية لديهم ومنحهم مبلغ داعم لهم في هذه الفترة حتى العثور على عمل وكذلك وفق الضوابط والشروط الخاصة بالبرنامج وكذلك دورات تدريبية يشترط البرنامج حصول الشاب أو الشابة عليها.
شروط التقديم على حافز الجديد 1444
والجدير بالذكر أن برنامح حافز الجديد لمن لا يعرفه هو أحد البرامج التي اعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
لخدمة المواطنين الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل مساعدتهم.
والتيسير عليهم في حياتهم من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم وفق ضوابط.
وشروط محددة لهم وتقديم حافز مادي يساعدهم ععلى المعيشة وكذلك يجبر الفرد على ضرورة المرور بدورات تدريبية.
معينة واجتيازها والتميز فيها بجانب عدد من الكورسات لتنمية المهارات والقدرات الذهنية والعقلية للمواطن.
في المجالات المتنوعة من أجل رفع مستواه الفكري والمهني.
أيضًا وفق الميول الوظيفية التي يرغب فيها بجانب انقسامه لقسمين حافز خاص عن العمل والآخر برنامج حافز لصعوبة الحصول على العمل.
شروط التسجيل في البرنامج الدعمي
وبالنسبة للشروط الخاصة من أجل التقديم على الحافز الخاص بالشباب والجديد فقد حدد المسؤولين عن إدارة البرنامج الدعمي عدة شروط وهي .
- أن يكون الشاب أو المواطن والمواطنة جنسيتهم سعودية.
- وكذلك يشترط إقامة الفرد المتقدم داخل المملكة العربية السعودية.
- وأن لا ييكون عمره أقل من 20 عام وكذلك لا يتجاوز سن الـ 35 وبالنسبة للعمل.
- ألا يكون لديهم عمل سواء قطاع حكومي أو خاص داخل المملكة.
- وأن لا يكون الفرد مستحق للمعاشات الموضحة في قانون التقاعد.
- وأن لا يكونا مستفيدين من أي برنامج تعويضي آخر عن تعطلهم عن العمل .
- وكذلك أن يكون الفرد لديه تجاري خاص به.
- وكذلك أن لا يكون المتقدم مازال يدرس أو يتدرب في أي جهة وقت التقديم .
- وكذلك أن لا يكون لديه من المشروعات ما يوفر له مصدر دخل ثابت أو أي إعانات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الحصول وشروط التقديم على حافز الجديد 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.