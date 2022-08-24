انت الان تتابع خبر أمانة جدة السعودية تعلن عن تعديل هام بموعد إيقاف أعمال الهدد وإزالة العشوائيات .. وتكشف عن خدمة جديدة للمتضررين! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، وضح أن لجنة الأحياء العشوائية قامت بتوفير 89 ألف خدمة، ووفرت سكنًا مؤقتًا لأكثر من 17 ألف أسرة، و202 أسرة سكنًا دائمًا.

وفي ذات السياق، كشف البقمي أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف إزالة 32 حيًا، تمت إزالة 29 حيًا في جدة حتى الآن، وفي نهاية أكتوبر سوف يتم الانتهاء من إزالة 3 أحياء أخرى.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية في جدة قد حددت موعد بدء أعمال الإزالة للعشوائيات في حي قويزة.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن لجنة الأحياء العشوائية بجدة أشعرت سكان حي “قويزة” أمس (الأحد) تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة في 4 سبتمبر.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن عدد الأحياء المُزالة والجاري إزالتها 28 حيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا”.

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من الأحياء الـ 4 المتبقية في شهر أكتوبر المقبل