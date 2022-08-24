نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في الدعم السكني الجديد 1444..طريقة تقديم الطلب وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في الدعم السكني الجديد، للحصول علي الوحدة السكنية الملائمة المقدمة من وزارة الإسكان والتي حددت بعض الضوابط والأليات للاستفادة المتقدم من الدعم السكني والتي من أهمها أن تكون ظروف المتقدم متوافقة مع شروط الوزارة في المتقدمين، حيث تقدم الوزارة العديد من المبادرات السكنية للمواطنين مثل مبادرة التمويل السكني للمدنيين ومبادرة الدعم السكني للعسكريين ومنسوبي التعليم، بالإضافة إلي مبادرة ترميم المساكن، والذي يأتي في سعي الوزارة في تحقيق مستهدف الدولة في عملية التنمية 2030م.

الدعم السكني بالسعودية هو حق من حقوق جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط والضوابط والأحكام، حيث ينبغي على كل مواطن الدخول على الشروط التي حددتها وزارة الإسكان وإذا تلاحظ أنها تتوافق معهم، القيام بالدخول على منصة سكني والتسجيل مباشرة للإستفادة من دعم وزارة الإسكان السعودية، التي تسعي جاهدة أن توفر الدعم السكني لجميع الأسر بالمملكة.

كيف اسجل في الدعم السكني

تتم آلية التسجيل في الدعم السكني علي مرحلتين المرحلة الأولي هي التسجيل في منصة سكني والمرحلة الثانية هي تقديم طلب الدعم السكني.

المرحلة الأولي: التسجيل في منصة سكني.

الدخول علي منصة الخدمات الإلكترونية سكني. تسجيل بيانات الهوية الوطنية. تسجيل بيانات تاريخ الميلاد. النقر على”التحقق”. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بحسابك في المنصة. تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ورمز التفعيل.

المرحلة الثانية: تقديم طلب الدعم السكني

بعد إنهاء عملية التسجيل في منصة سكني يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي منصة سكني .

. الضغط علي أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).

الضغط علي الموافقة علي الشروط والأحكام.

القيام بالإجابة علي التساؤلات التي تجدها أمامك.

التأكد جيداً من صحة البيانات والمعلومات التي قمت بسجيلها.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل لطلب الدعم السكني ستظهر إليك رسالة مكتوب بها (انك مؤهل للحصول على الدعم السكني).

أنواع الدعم السكني

وفرت وزارة الإسكان الكثير من الدعم لأبناء الوطن من بين هذا الدعم دعم منسوبي التعليم والذي يتميز بتخفيض قيمة المقدم السكني إلي 5% بدل من 10% والحصول على نصف مليون ريال مدعوم الربح، بالإضافة إلي دعم تجديد المساكن الرائعة وذلك على حسب نوع الوحدة السكنية من شقة وفيلا أو دور سكني.

يجب عليك التعرف جيدا علي شروط الدعم السكني كي تتمكن من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها وزارة الإسكان مثل الحصول على الأراضي السكنية المجانية، والكثير من الخدمات الأخري مثل الدعم السكني للمدنيين والعسكريين ومبادرات الدعم السكني الجديدة والتي شملت إعفاء بعض الحالات من السداد.

شروط الدعم السكني الجديدة

حددت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة شروط يجب توافرها في المواطنين للحصول علي الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان، حيث جاء ابرز هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم لطلب الدعم يتجاوز 25 عام.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك المسكن الملائم للحياة الطبيعية.

ينبغي استيفاء شرط الأسرة.

يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق واستفاد من الدعم السكني من قبل.

ينبغي أن لا يكون احد أفراد الأسرة قد استفادة من الدعم السكني أو يمتلك مسكن ملائم خلال أخر 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من احد برامج الدعم السكني المقدم من الحكومة السعودية.

مواعيد صرف الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان السعودية مواعيد صرف الدعم السكني للمواطنين السعوديين المستفيدين من برامج الدعم السكني، حيث يتم صرف الدعم السكني يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ويتم تغيير مواعيد الصرف في حالة توافق موعد الصرف مع وجود عطلة رسمية في البلاد، لهذا تأتي مواعيد الصرف كالتالي:

موعد صرف راتب شهر سبتمبر يوم 25 / 9 / 2022.

صرف الدعم السكني لشهر اكتوبر 2022 يوم الرابع والعشرين.

في الختام إذا توافقت ظروفك مع الشروط المعلنة يمكنك التسجيل في الدعم السكني الجديد، واذا كنت بحاجة للمساعدة فنحن نسعى جاهدين لخدمتك سجل تعليقك اسفل مقالنا هذا (كيف اسجل في الدعم السكني الجديد) وفريق الدعم سيرد عليك في اسرع وقت ممكن.

