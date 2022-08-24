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عمر شويل - جدة متى اليوم الوطني السعودي 1444 موعد الإجازة ، لا يبقى على اليوم الوطني السعودي سوى أيام قليلة حيث بدأ العد التنازلي له وينتظره المواطنين السعوديين الذين يرغبون في معرفة موعد هذا اليوم الوطني 92، ودائماً تستقبل المملكة هذا اليوم بجميع مواطنيها بالاعلام السعودية تكسو جميع أرجاء المملكة ويتم رفعها على جميع المصالح الحكومية والخاصة وذلك في يوم الثالث والعشرين 23 من شهر سبتمبر من كل عام الموافق السابع والعشرون 27 من شهر صفر من كل عام هجري، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول اليوم الوطني.

متي اليوم الوطني السعودي 1444

يعتبر من اهم المناسبات الوطنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية هو اليوم الوطني السعودي واليوم الجديد يأتي ويحمل رقم 92، كما ينتظره الملايين من الشعب السعودي والذي تم تحديده من خلال الجهات المعنية بذلك بأنه سيكون في التاريخ الموافق 27/2/1444 هجرياً، أما بالنسبة للتاريخ الهجري فسوف يوافق يوم 23/9/2022م، كما ستكون الإجازة الرسمية الخاصة به بعد أن قامت الجهات المسؤولة بتحديدها في يوم الاربعاء والخميس الموافق 21 و 22 من شهر سبتمبر لعام 2022، والموافق 25 و 26 من شهر صفر لعام 1444 هجريه.

شعارات اليوم الوطني السعودي

يعتبر شعار همة حتى القمة من أشهر الشعارات الخاصة باليوم الوطني السعودي الذي تم استلهامه من جملة كلامية أطلقها الأمير محمد بن سلمان آل سعود ووصفها بأنها همة الشعب السعودي كجبل طويق الصلب الذي لا ينكسر وتمثل كلمة همه الجهود التي يبذلها ملوك السعودية وشعبها الصامد العظيم وتمثل كلمة قمة قمم الجبال العالية مثل ازدهار المملكة وعلو قدرها وشأنها بين الدول، ومن أجمل واحلى الشعارات الغنائية لليوم الوطني ما يلي:

دام عزك ياوطن.

للمجد والعلياء.

فوق هام السحب.

أنت ما مثلك بالدنيا وطن.

ديرتي هي فخري وعزتي.

وطني الحبيب.

وطني الحبيب وهل أحب سواك..

إرفع الخفاق أخضر.

عبارات اليوم الوطني السعودي 92

من اجمل عبارات التهنئة والتبريكات التي يتبادلها المواطنين السعوديين بمناسبة قدوم اليوم الوطني السعودي الذي ينتظره الملايين من المواطنين السعوديين ما سنقدمها لكل عشاق المملكة وطنهم الأم، والتي تتمثل في التالي:

دمت ياوطني معطاء لكل أبنائك بالحب والعطاء.

أنت وطناً مميزاً بالشموخ والرخاء والعزة والكرامة والحرية والأمن والاستقرار.

وطني بك يسعد القلب ويحتفل بك حباً وانتماء وتزدهر أمانينا عطاء.

عزك ياوطن يبدأ من خلالنا بأعمالنا وأحلامنا وبهمتنا نرفع شأنك لتكون في قمة الأوطان.

بلدي الحبيب أهديك هديتي في يوم مولدك العظيم، روحي دليل محبتي وتقديري تفديك يا احلى خليل.

دام عزك ياوطن للمجد والعلياء للفخر نرفع بهمتنا رايتك الخضراء ومن حبك وعشقك طموحنا تعانق السماء.

وطني الحبيب أنت عنوان الأمان ورسالة السلام ورمز الوئام ستظل دائما ياوطني منارة الحق.

تمتلء نفوسنا فخراً وعزا في كل كلمة نمدح بها وطننا حتى نرفعه في عنان السماء.

كل عام والمملكة جميعاً ملوكا وشعباً في عز وخير وأمان.

في هذا اليوم العظيم الذي ينتظره الملايين من السعوديين كي يرفعون رؤوسهم فخراً وعزاً وشموخاً بالتقدم الذي يطرأ على أرض وطنهم العظيم المعطاء.

في يومنا الوطني العظيم نطلب من الله القدير أن يحفظ لنا ملوكنا ولاة أمرنا ويمدهم بالصحة والعافية وعمر مديد وسعيد.

اللهم جازي ملوكنا خير الجزاء لما يمدو به المملكة من عطاء ولما يبذلونه للشعب حتي يعيشون في راحة ورخاء.

من خلال الكلمات السابقة قدمنا لكم تفاصيل كل مايخص ويتعلق باليوم الوطني السعودي من معلومات خاصة بتاريخ هذا اليوم ومظاهر الاحتفال به واجمل عبارات التهنئة والتبريكات التي يتبادلها المواطنين السعوديين لبعضهم البعض ابتهاجاً وتعظيما لهذا اليوم