نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 جدول التقويم الدراسي في السعودية 2022 في المقال التالي
متي موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 من أكثر الأسئلة التي تطرأ على ذهن الطلاب وأولياء الأمور وتشغلهم في الفترة الحالية هي موعد الدراسة عام 1444 فان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت عن بداية العام الدراسي الجديد 1444 لجميع المدارس والجامعات الحكومية والأجنبية داخل المملكة العربية السعودية في يوم 28 من شهر أغسطس لعام 2022 من خلال الخطة الدراسية التي حددتها الوزارة معتمدة جميع الاجازات والمواعيد للفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني والثالث والاجازات النهائية التي تفصل الفصول الثلاثة وسنقوم بعرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.
موعد بداية الدراسة في السعودية
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي سوف يبدا يوم الاحد الموافق 1 من شهر صفر لعام 1444 الموافق 28 من شهر أغسطس لعام 2022، حيث ان المسيرة التعليمية سوف تكون بثلاث فصول دراسية كما ان الوزارة اقرت أن الدراسة تشمل 39 أسبوعا من العام الدراسي و13 اسبوعا من العضلات المختلفة والتي تكون مدتها 56 يوم وتكون المواعيد على النحو التالي
- الفصل الدراسي الاول يبدا يوم الاحد الموافق واحد من شهر صفر لعام 1444 وينتهي يوم الخميس الموافق 30 من شهر ربيع الآخر لعام 1444
- ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 10 من شهر ربيع الثاني 1444 وينتهي عشره من شهر شعبان لعام 1444
- الفصل الدراسي الثالث يبدأ يوم الأحد الموافق 20 من شهر شعبان لعمل 1444 وينتهي أربعة من شهر ذي الحجة لعام 1444
الاجازات الدراسية في العام الدراسي الجديد
اعلنت الوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ان العام الدراسى يضم عدد من الإجازات والاجازات المطوله والعطلات وتكون عددها على النحو التالي
- خمسة اجازات طويلة
- اجازات في نهاية الفصل الدراسي الأول
- والفصل الدراسي الثاني
- اجازة اليوم الوطني السعودي
- اجازه يوم التأسيس السعودي
- اجازة عيد الفطر المبارك
مواعيد جدول التقويم الدراسي 1444
تم تحديد جدول مواعيد التقويم الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية ليكون كالتالي
- يبدأ الفصل الدراسي الأول 21 من شهر محرم لعمل 1444 والموافق 28 من شهر أغسطس لعام 2022
- اجازة اليوم الوطني والتي تبدأ يوم الخميس 25 من شهر صفر لعام 1444 والموافقة 22 من شهر سبتمبر لعام 2022
- اجازة نهاية الاسبوع المطولة وهي يوم الاحد والاثنين 20 و21 من شهر ربيع الأول عام 1444 والموافق 16 و17 من شهر أكتوبر لعام 2022
- اجازة نهاية الاسبوع المطولة وتكون يوم الخميس 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1444 والموافق 10 من شهر نوفمبر لعام 2022
- بداية إجازة الفصل الدراسي الأول وتكون يوم الخميس الموافق 30 من شهر ربيع الآخر الموافق 24 من شهر نوفمبر لعام 2022
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