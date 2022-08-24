موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 جدول التقويم الدراسي في السعودية 2022

متي موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 من أكثر الأسئلة التي تطرأ على ذهن الطلاب وأولياء الأمور وتشغلهم في الفترة الحالية هي موعد الدراسة عام 1444 فان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت عن بداية العام الدراسي الجديد 1444 لجميع المدارس والجامعات الحكومية والأجنبية داخل المملكة العربية السعودية في يوم 28 من شهر أغسطس لعام 2022 من خلال الخطة الدراسية التي حددتها الوزارة معتمدة جميع الاجازات والمواعيد للفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني والثالث والاجازات النهائية التي تفصل الفصول الثلاثة وسنقوم بعرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

موعد بداية الدراسة في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي سوف يبدا يوم الاحد الموافق 1 من شهر صفر لعام 1444 الموافق 28 من شهر أغسطس لعام 2022، حيث ان المسيرة التعليمية سوف تكون بثلاث فصول دراسية كما ان الوزارة اقرت أن الدراسة تشمل 39 أسبوعا من العام الدراسي و13 اسبوعا من العضلات المختلفة والتي تكون مدتها 56 يوم وتكون المواعيد على النحو التالي

الفصل الدراسي الاول يبدا يوم الاحد الموافق واحد من شهر صفر لعام 1444 وينتهي يوم الخميس الموافق 30 من شهر ربيع الآخر لعام 1444

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 10 من شهر ربيع الثاني 1444 وينتهي عشره من شهر شعبان لعام 1444

الفصل الدراسي الثالث يبدأ يوم الأحد الموافق 20 من شهر شعبان لعمل 1444 وينتهي أربعة من شهر ذي الحجة لعام 1444

الاجازات الدراسية في العام الدراسي الجديد

اعلنت الوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ان العام الدراسى يضم عدد من الإجازات والاجازات المطوله والعطلات وتكون عددها على النحو التالي

خمسة اجازات طويلة

اجازات في نهاية الفصل الدراسي الأول

والفصل الدراسي الثاني

اجازة اليوم الوطني السعودي

اجازه يوم التأسيس السعودي

اجازة عيد الفطر المبارك

مواعيد جدول التقويم الدراسي 1444

تم تحديد جدول مواعيد التقويم الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية ليكون كالتالي