نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “في البنوك” الساعه كم ينزل الدعم السكني (شهر أغسطس 2022) sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الساعه كم ينزل الدعم السكني، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات اليوم عن موعد نزول الدعم السكني في حساباتهم البنكية، وخاصة بعد إعلان الصنودوق العقاري عن بدء إيداع الدعم السكني المخصص لشهر أغسطس 2022 في حسابات المواطنين، وهذا ما توقعناه معكم في موقع ثقفني في مقال متى صرف الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وسنتابع معكم في هذا المقال عن موعد نزول مبلغ دعم سكني في حسابك البنكي سواء بنك الرياض أو بنك الأهلي أو بنك الراجحي إلخ، وكيفية تقديم شكوى في حالة عدم النزول، فتابعوا معنا في ثقفني حتى النهاية.

نزل الدعم السكني

وقد انتشر بين المواطنين والمواطنات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه نزل دعم برنامج صندوق التنمية العقارية وزارة الاسكان اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، والموافق 26 محرم 1444 هـ، وهو خبر صحيح بالفعل ونزل في حسابات المئات من المستفيدين في المملكة، وهذا ما تأكدنا منه من تغريدات المستفيدين.

حيث يتم إرسال الرسائل على جوالات المستفيدين، وبعدها يتم الانتظار ويتم ارسال رسالة من البنك بخصوص وصول المبلغ إلى حسابهم، ولكن هذا ما يثير القلق لدى الكثير من المواطنين، وخاصة أنه لم تصلهم الرسالة بعد، ولم ينزل المبلغ في حسابهم حتى اللحظة.

الساعه كم ينزل الدعم السكني

وبالنسبة إلى موعد نزول الدعم السكني والذي ينزل بالفعل اليوم منذ الساعة 12 منتصف الليل في اليوم الجديد الخاص ب الشهر أغسطس الجديد، فسنتابع معكم متى ينزل الدعم الخاص بكم، ومتى تقومون بتقديم الشكوى حتى لا يروح عليكم، حيث باقي عدة ساعات وينتهي اليوم وبالتالي ينتهي الإيداع.

حيث يتم إرسال رسالة إلى الجوال الخاص بك، تفيد بأنك مؤهل وأنه سيتم الإيداع الخاص بك في البنك الفلاني الذي تشترك به، وبعدها:

تنتظر من ساعتين إلى 8 ساعات على الأكثر.

يقوم البنك الذي تشترك فيه أيا كان في المملكة بإرسال رسالة نصية على الجوال، تفيد بوجود ايداع في حسابك بالمبلغ الخاصة بالدعم السكنية، والذي تم تحديده لك في رسالة الدعم الأولى.

وفي حالة اذا لم تصل لك الرسالة أو راتب قبل العشاء مساءاً، فقم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني وعمل شكوى عدم نزول الدعم في الوقت المحدد، فتابع لمعرفة الخطوات.

شكوى عدم نزول الدعم السكني

وفي حالة عدم نزول الدعم الشهري (الراتب) المقرر من الصندوق في مواعيد الإيداع، فما عليك سوى التوجه إلى الموقع الإلكتروني للدعم وبشكل رسمي، وهذا عبر هذه الخطوات، فتابعها بحرص حتى يعود حقك:

ادخل إلى موقع سكني الإلكتروني عبر الرابط sakani.sa .

. ثم اضغط على التسجيل الدخول.

بعدها انقر على تسجيل الدخول عبر نفاذ.

اكتب رقم الهوية ثم كلمة السر ورمز التحقق.

بعدها ستدخل إلى حسابك.

اضغط على أيقونة خدماتي.

ثم اضغط على الطلب، وارسال شكوى.

قم بتعبئة الشكوى الخاصة بك.

رقم الدعم السكني

وفي حالة عدم رغبتك في التواصل معهم إلكترونيا، فيمكنك عمل مكالمة مع خدمة العملاء والاستفسار عن الراتب الخاص بك، وهذا عبر التواصل عبر الرقم التالي: