نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعميم قبول الطلاب اليمنيين في المدارس السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتطرق في هذا المقال عن تعميم قبول الطلاب اليمنيين في المدارس السعودية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، عن إمكانية تسجيل اليمنيين في العام الدراسي الجديد 1444 بهوية زائر ، ليتمكن اليمنيون من التسجيل في النموذج الموحد للقبول في جميع المدارس الخاصة والأجنبية التابعة لها.

تعميم قبول الطلاب اليمنيين في المدارس السعودية

نظام نور هو نظام تعليمي شامل أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية ، وهو مصمم لخدمة نظام التعليم ، وربط الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة وأولياء الأمور ، وتوفير الوقت والجهد للطلاب والمعلمين وأولياء أمور الطلاب. خدمات الكترونية متنوعة كالآتي:

تعرف على أداء الطلاب في الامتحانات عبر جميع مستويات التعليم.

يمكن للوالدين معرفة درجات أبنائهم لمتابعة وتحسين أدائهم التعليمي.

يمكن تسجيل الطلاب الجدد إلكترونيًا دون اتباع الإجراءات الورقية.

تواصل مع أولياء الأمور والطلاب من خلال عملية نقل ترسل درجات الطالب.

يمكن للمعلمين الاستفادة من نظام نور من خلال فهم تقارير حضور الطلاب وغيابهم.

كشفت وثيقة رسمية عن إجراءات جديدة نفذتها السلطات السعودية لاستقبال وتحويل الطالبات ببطاقات الزيارة وتأشيرات الزيارة ومنعهن من دخول المدارس الحكومية.

تسجيل مواليد السعودية في المدارس

وينص التوجيه الصادر عن المديرية العامة للتربية والتعليم بجدة على عدم قبول الطالبات الحاصلات على بطاقات الزوار والطلاب السوريين واليمنيين القادمين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة وتأشيرات حكومية للتسجيل أو التحويل.

وأضاف التوجيه أنه بموجب المنشور الوزاري رقم 12428 بتاريخ 6 يونيو 1239 هـ ، يجب على الطالبات الدراسة على نفقتهن في المدارس الخاصة والأجنبية.

رابط تسجيل طلاب اليمن في نظام نور بهوية زائر

يعد النموذج الموحد لتسجيل الطلاب اليمنيين باستخدام حالة الزائر أحد أهم المتطلبات التي يجب إكمالها عند التسجيل في الحكومة السعودية والمدارس الأجنبية. على جميع الطلاب اليمنيين التوجه مباشرة إلى رابط التسجيل “من هنا” ، ثم استكمال النموذج وإرساله إلى السلطة المختصة.

توصلنا حتى الآن إلى مقال بعنوان “نظام نور 2022 لتسجيل دخول الطلاب اليمنيين” ، تعرفنا من خلاله على شروط وأساليب الطلاب اليمنيين في الالتحاق بالمدارس السعودية والوثائق المطلوبة.

ويمكنكم مشاهدة هذا المقال تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة في نظام نور 1444