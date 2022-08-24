إعفاء بنك الراجحي الجديد 1444 للمواطنين في المملكة

إعفاء بنك الراجحي الجديد، ويعتبر احد اهم البنوك في المملكة العربية السعودية ويقدم عدد من القروض المختلفة والمميزة، منها تمويل مصرف الراجحي بدون تحويل راتب وأيضا تمويل المتقاعدين بنك الراجحي وغيرها من التمويلات الأخري، ومن بين الخدمات التي يقدمها البنك هو إعفاء مصرف الراجحي الجديد وهو من اهم الخدمات التي يبحث عنها الكثيرين وخصوصا المتعثرين في دفع باقي الأقساط، ولهذا قام البنك بالإعلان عن إعفاء عدد من العملاء من دفع باقي الأقساط الخاصة بالتمويل الخاص بهم، كان هذا القرار جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجاء هذا القرار بتأييد كبير جدا من قبل المواطنين وخصوصا الغير قادرين على سداد الأقساط المتبقية، بنك الراجحي الإعفاء الجديد جاء بعدد من الشروط تم تحديدها من قبل بنك الراجحي والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

إعفاء بنك الراجحي الجديد

بنك الراجحي يقوم بتقديم عدد لا حصر له من الخدمات المصرفية والتمويلية لكافة الأفراد والشركات داخل الأراضي السعودية، وفى الفترة الأخيرة قد اعلن عن إعفاء بنك الراجحي الجديد الخاص بالأقساط المتبقية والتي يتعثر على دفعها عدد كبير من المقترضين، وجاء إعفاء مصرف الراجحي من اجل مساعدة ومساندة عدد كبير من الأشخاص الغير قادرين على تحميل باقي الأقساط، عقب الإعلان عن الإعفاء الجديد من بنك الراجحي جاءت أسئلة كثيره عن خطوات وشروط تقديم طلب الإعفاء، ولهذا سوف نتعرف على كل هذه المعلومات في السطور القادمة.

خطوات التقديم على طلب إعفاء بنك الراجحي

أولا عليك الدخول إلى الرابط الرسمي لمصرف الراجحي.

بعد ذلك تقوم بالنقر على خدمة الإعفاء وقم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية ومحل الإقامة الخاص بك.

عليك بتقديم مستند موضح فيه نوع الوظيفة ودخلك الشهري، مصحوب بختم العمل.

شروط إعفاء بنك الراجحي الجديد 1444