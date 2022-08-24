نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوامر ملكيه جديدة من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوامر ملكيه جديدة، والتي قد اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث أن العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يتابعون قرارات الملك سلمان اليوم، ودائما ما تحمل الأوامر الملكية الجديدة أخبار ساره تشمل جميع المواطنين السعوديين والمقيمين ، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد اصدر أوامر ملكيه جديده لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة ، وفد اصدر أيضا أوامر بترقيه 523 عضوا بمختلف المراتب بالسلك القضائي والنيابة العامه،ودائما ما نتابع كل أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين الشريفين ونعرضه لحضراتكم.

أوامر ملكيه جديده

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، بصدور قرار هام من خلال أوامر ملكيه جديده عن ترقية عدد من أصحاب الفضيلة من هيئة النيابة العامه السعودية من مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامه، وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قد اكد على صدور الأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان صباح اليوم، وكانت هذه الأوامر الملكية التي تضمنت عدد كبير من الترقيات داخل النيابة العامه.

النائب العام السعودي يوجه كلمه لأعضاء النيابة العامه

وفى نفس السياق قد اكد النائب العام السعودي أن هذا القرار جاء من خلال دعم الملك سلمان حفظه الله وولى عهده الأمير محمد بن سلمان للنيابه العامه، لتعزيز مبدا الكفاية الشاملة لكافة احتياجاتها من الواجبات الوظيفية للعمل على اكمل وجه، و قد وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب على مضاعفة العمل والجهد إلى كل العاملين في النيابة العامه وقد جاء الرد من أعضاء النيابة العامه على إصرارهم على مضاعفة الجهود الذاتية وان يصبحوا عند حسن ظن القيادة السعودية وفى مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين.

إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة

وكان في وقت سابق قد اصدر خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وأحالته للتقاعد، ويعفى أمر منطقة الجوف من منصبة وأحالته مع عدد من الضباط والموظفين العاملين في وزارة الدفاع السعودية على أن يتم التحقيق معهم.

أمر ملكي جديد من الملك سلمان 1444

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بترقيه 634 عضوا من النيابة العامه السعودية باختلاف مراتبهم، وجاء بعد صدور أمر ملكي من الملك سلمان قام النائب العام بتوجيه الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين والى ولى عهده الأمير محمد بن سلمان.