نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1444 استعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والإداريين في المقال التالي

عمر شويل - جدة فارس الخدمة الذاتية ، هو نظام فرعى من أنظمة المواد البشرية التابعة إلى الخدمة الذاتية نظام فارس وهى مكونه من مجموعه من الخدمات التي من خلالها يستطيع الموظف (الإداري – المعلم – المستخدم – العامل ) أن يحصل عليها وان يأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آليا من غير الرجوع إلى الإدارة في نظام فارس الخدمة الذاتية .

ويعتبر فارس الخدمة الذاتية أن كل موظف يستطيع أن يتتبع المعاملة حتي يتم صدور القرار عن طريق الموقع الخاص بنظام فارس الخدمة الذاتية واليكم كل الأخبار الخاصة ب فارس الخدمة الذاتية ورابط نظام فارس الجديد .

فارس الخدمة الذاتية

وزارة التعليم ممثله في نظام فارس الخدمة الذاتية أن الرابط الرسمي والذي كان معتمد لنظام فارس هو https://frsprod-exa.moe.gov.sa سيتم تغيره بالرابط الرسمي الجديد لنظام فارس الخدمة الذاتية وهو https://frsprod.moe.gov.sa وسوف يكون ذالك يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري للعام 2018 .

وسوف يتم أيقاف نظام فارس الخدمات الذاتية لمدة ساعه ونصف حتى يتم تغير الرابط الجديد الخاص بنظام فارس الخدمات الذاتية يوم الخميس الموافق 8 من فبراير الحالي لعام 2018 من الساعة الثالثة عصرا وسوف يتم تغير الرابط الرسمي لنظام الخدمة الذاتية ليكون https://sshr.moe.gov.sa .

الخدمات المتاحة للموظف

الطلبات

طلب الإجازة والإبلاغ المباشر عقب ألأجاره وطلبات البدلات وطلب قطع ألأجازه وطلب لتمديد ألأجازه أو طلب إلغاء ألأجازه وطلب تعديل ألأجازه وطلب تعديل فترة ألأجازه و طلب تقاعد كل هذه الخدمات يقدمها فارس الخدمة الذاتية للموظف .

الاستعلامات

كشف الرواتب .

البيانات الأساسية للموظف .

بيان السجل التاريخي للموظف .

بيان خارج الدوام .

بيان الانتدابات .

الطلبات المعلقة .

كل الأخبار التي تخص نظام فارس للأعمال الذاتية نعرضها لكم من خلال موقع ثقفني ونتابع اهم الأحداث الخاصة بالخدمة الذاتية نظام فارس لحظه بلحظه .

فارس الخدمة الذاتية لطلب الإجازات واستعلام الرواتب

فارس الخدمة الذاتية طرح موضوع طرق القيام بإعداد ضوابط وقام بوضع روابط خاصه بموضوع الغيابات من غير أعذار هامه أو سبب قوى لهذا الغياب كل هذا في مناقشه في وجود المعلمين والمعلمات وكانت هذه المناقشة قيد الاهتمام من جميع المعلمين بالمملكة العربية السعودية .

خطوات الاستعلام عن الرواتب من خلال نظام فارس

هناك مجموعه من الخطوات التي يجب أن تتبع من اجل الاستعلام عن الرواتب من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، ويمكن لكل المعلمين والمعلمات عمل الخطوات التالية.

الدخول على موقع نظام فارس.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل رمز التحقق.

الضغط على أيقونة صلاحية الخدمة الذاتية.

الضغط على أيقونة الرواتب.

يتم إدخال كافة بيانات الموظف المطلوبة.

سيتم عرض تفاصيل الراتب.

التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي

بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتحويل من الكادر الإدارة إلى الكادر التعليمي واليك هذه الخطوات

أولا الدخول إلى الكادر الإداري في نظام فارس الإلكتروني

ثانيا الدخول على الخدمة الذاتية للتوظيف

يتم اختيار طلب التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي

ثم الضغط إلى إضافة

بعد ظهور البيانات الشخصية يجب التأكد من صحة هذه البيانات ثم الضغط على موافق

عليك إضافة المستندات المطلوبة عبر الضغط علي أيقونة إضافة مرفق

الأوراق والمستندات المطلوبة في التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي

أصل وصورة المؤهل الدراسي

صورة من نتيجة اختبار قياس

الأصل والصورة للدبلوم التربوي “وذلك في حالة إلي ما كان المتقدم في التحويل للكادر التعليمي غير تربوي”

أصل وصورة الهوية الوطنية السعودية

نموذج الإقرار والتعهد

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

للتسجيل أول مره الدخول على نظام فارس لأول مره و الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية بالمملكة العربية السعودية .

نظام فارس 1442

وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قامت بتغيير رابط نظام فارس برابط جديد وعن طريق الرابط الجديد يمكن الدخول عليه بعد التسجيل وتحديث رقم الهاتف ويمكنك إرسال رسالة نصيه على رقم 1996 ويتم إرسال رمز التعريف الخاص بعد ذالك يتم الدخول على رابط نظام فارس الجديد .

تسجيل نظام فارس الخدمات الذاتية أول مرة

المعلمين الذين لم يسجلوا في نظام فارس ويريدون التسجيل في الخدمات الذاتية للاستفادة منها ومن الخدمات التي يقدمها نظام فارس الإلكترونية وعلى سبيل المثال خدمة الاجازات وخدمة الترقيات وخدمات التقاعد و طباعة تقارير الرواتب وغيرها من الخدمات يمكنهم الدخول و التسجيل على الخدمات الذاتية أول مره وملئ كل البيانات المطلوبة .

نظام فارس تعريف بالراتب| العلاوة السنوية 1442

على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تم الإعلان عن طريق نظام فارس بإدارة تعليم الرياض عن تعديل الدرجات الوظيفين والتي تخص إضافة العلاوة السنوية 1440 للموظفين في نظام فارس الخدمة الذاتية للعام الميلادي الحالي 2020 وتعديل كافة البيانات الوظيفية والتعرف على الأتي .

دخول موقع نظام فارس تعريف بالراتب الإلكتروني من حساب المستفيد الشخصي.

صلاحية الخدمة الذاتية.

اختيار “الرواتب والبدلات”.

تعريف بالراتب في نظام فارس الجديد 2020.

العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات

العلاوة السنوية للوظائف التعليمية للمستوى الأول مبلغ 300 ريال.

العلاوة السنوية للوظائف التعليمية للمستوى الثاني مبلغ 365 ريال.

العلاوة السنوية للوظائف التعليمية للمستوى الثالث مبلغ 435 ريال.

العلاوة السنوية للوظائف التعليمية للمستوى الرابع والرابع مبلغ 510 ريال.

العلاوة السنوية للوظائف التعليمية للمستوى الخامس مبلغ 595 ريال.

طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية من نظام فارس

عليك ابتاع الخطوات التالية من اجل الاستعلام عن العلاوة السنوية بشكل صحيح من نظام فارس الخدمة الذاتية.

أولا عليك الدخول إلى موقع نظام فارس الإلكتروني عن طريق حساب المعلم أو المعلمة المسجل على النظام.

بعدها قم باختيار الخدمة الذاتية.

ثم قم بتحديد صفحة الرواتب.

ثم صفحة كشف الراتب و تعريفاته.

طريقة الحصول على اجازه مرضيه للمعلمين

من اجل الحصول على اجازة مرضيه للمعلمين والمعلمات من خلال موقع نظام فارس الخدمة الذاتية، عليك اتباع الخطوات التالية.