رابط نتائج القبول للأمن البيئي رجال 1444 هنا نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن البيئي

رابط نتائج القبول للأمن البيئي 1444 أصبحت من موضوعات البحث الآن عبر محرك البحث جوجل، بعد أن أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية، التي كان قد أعلن عنها على رتب ” رقيب/ وكيل رقيب/ عريف” للعمل في عدة مناطق بالمملكة، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الإستعلام الإلكتروني عن النتائج، والمستندات المطلوبة عند المقابلات الشخصية للمقبولين.

شددت الإدارة العامة للقبول المركزي على المقبولين بصورة مبدئية، الالتزام التام بالحضور في الموعد والوقت المحدد لكل متقدم، المحدد في نموزج القبول، ولن تقبل اللجنة أي أعذار عن التخلف عن الحضور في المواعيد المحددة، كما شددت الإدارة على أن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي، ويجب استكمال الإجراءات حتى يتم القبول النهائي في الوظائف المعلن عنها، وفيما يلي ألية الإستعلام الإلكتروني عن النتائج والمستندات المطلوبة.

رابط نتائج القبول للأمن البيئي

الدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية jops.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول ثم النقر على تسجيل دخول.

الضغط على أيقونة النتائج.

تسجيل البيانات المطلوبة من الراغب في الإطلاع على النتيجة الاسم ورقم الطلب.

الضغط على استعلام ليتم إظهار النتيجة مقبول أم غير مقبول في حالة القبول يوجد موعد المقابلة بجوار الاسم.

نتائج القبول المبدئي للأمن البيئي 1444

شددت لجنة القبول على ضرورة إحضار بعض المستندات للمراجعة والمطابقة مع البيانات المسجلة، في الطلب وفي حالة أن هناك أي بيانات غير مطابقة سيتم استبعاد صاحب الطلب فوراً، كما شددت اللجنة على الحضور بالزي الرياضي المناسب، وعدم الحضور بالجلباب وفيما يلي المستندات المطلوبة للمطابقة والمراجعة.

المستندات المطلوبة عند المراجعة