نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تصدر قرار عاجل بشأن برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن قرارها، الخاص بتطبيق المرحلة الأولى من التعليم المدمج لمسارات الثانوية، وكانت الوزارة قد كشفت في بيانها الصادر بهذا الشأن، عن توجيهاتها المتعلقة بتطبيق وثيقة البرنامج، بكافة المدارس الأهلية والحكومية الموزعة بجميع المحافظات على مستوى الدولة، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه أن يدخل حيز التطبيق بداية من العام الدراسي الجديد 1444، وتحاول المملكة من خلال إجراءاتها الحالية، إتاحة العديد من الفرص والمسارات التعليمية المرنة لمختلف الطلاب والطالبات بالمملكة، بما يضمن في النهاية الوصول لتكافؤ الفرص التعليمية، بمختلف المسارات المتخصصة.

برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أصدرت بيان رسمي، كشفت من خلاله عن قرارها الخاص باعتماد تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، ووجهت الوزارة في قرارها، ببدء تطبيق البرنامج بداية من العام الدراسي الجديد 1444 بجميع المدارس الأهلية والحكومية، بهدف توفير الفرص والمسارات التعليمية للطلاب، بما يضمن في النهاية تحسين تكافؤ الفرص بين الجميع في المسارات المتخصصة، كذلك تقديم الدعم للطلاب لاكتساب مهارات الاستعداد للمستقبل والمشاركة في المنافسة العالمية بسوق العمل.

وقد وجهت الوزارة البرنامج، بحيث يتم من خلاله استهداف طلبة المسار العام، الذين لا تتوفر لهم مقاعد في المسارات التخصصية بالمدارس، كما ويتيح هذا النظام، الانضمام لبرنامج تعليم مدمج، نجد فيه دراسة مواد المسار العام حضوريًا بداخل المدارس، بالإضافة إلى المسار التخصصي الغير مشترك مع المسار العام من خلال المقررات الإلكترونية التي سيتم إتاحتها.

وتتضمن قائمة المسارات التخصصية بالبرنامج المدمج، العديد من المسارات المتنوعة التي يتيح البرنامج للطلاب من خلالها، خدمة الانتقاء، بحيث تتضمن المسارات التالية “الصحة والحياة وعلوم الحاسب والهندسة والمسار الشرعي وإدارة الأعمال”، وكانت الوزارة قد أعلنت عن توجيهاتها لمديري التعليم، بشأن فتح مسارات تخصصية بالبرنامج وفق معايير محددة، والحرص على تطوير الخطط الدراسية والمسارات والأكاديميات بالوزارة، من خلال الرفع للبرنامج التنفيذي، كما دعت الوزارة لضرورة متابعة البرنامج خلال تطبيقه على الجانب الميداني، ومدة الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بجميع المقترحات.