انت الان تتابع خبر رابط تحميل المناهج الدراسية من منصة “عين” التعليمية السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد أيام وينطلق العام الدراسيّ الجديد 1444، حيث ان الكثير من الطلاب يبحثون عن الحلول لمختلف كتب المنهج، وذلك لاجل ان يحصلوا على إجابات لمختلف الأسئلة والتمارين المذكورة في الكتب المدرسية.

ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على حلول كتب المنهج للعام الدراسيّ الجديد 1444 عبر موقع منصة عين التعليمية “من هنا“، لأجل الحصول على حل الكتاب المدرسي، وذلك بطريقة إلكترونيّة دون عناء.

ويتاح للطلبة إمكانية تحميل كتب كافة المراحل الدراسية بصيغة “بي دي أف”، وتحميلها على أجهزتهم.