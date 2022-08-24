نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدون مشاكل” التقديم على الضمان الاجتماعي المطور (قبل انتهاء المدة) 2022 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، حيث يوجد المئات من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم الراغبين في الحصول على رابط التسجيل الجديد في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وسنتابع معكم في هذا المقال عن شروط تقديم الطلب والتسجيل، وكذلك ما هي الخطوات الصحيحة التي يجب على المتقدم اتباعها للتسجيل في برنامج معاش دعم الضمان المطور والذي من المقرر أن ينتهي التسجيل فيه في حوالي شهرين أو ربما أيام حسب وقت قراءتك للمقال، فتابعوا معنا حيث إن هذا المقال به تفاصيل تهمكم للغاية.

آخر موعد للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وزاد البحث بين الكثير من مستفيدين نظام الضمان الاجتماعي القديم عن طريقة تسجيل طلب الاستفادة من خدمات برنامج النظام المطور عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية، وهذا خاصة بعد إعلان وزارة العمل والموارد البشرية عن أنه لن يتم نقل جميع مستفيدي النظام القديم إلى المطور تلقائيا، ويجب التسجيل بشكل يدوي قبل الموعد الذي سيتم اغلاق التسجيل فيه إلى أجل غير مسمى.

وقد انتشرت شائعة بين السادة المواطنين والمواطنات في المملكة وخاصة مستفيدي النظام القديم، أن التسجيل سينتهي بشهر 9 القادم، وليس شهر رقم 10 كما هو معلن، وهذا غير صحيح بتاتا، ولكن الرسالة التي وصلت تفيد بأن دراسة طلبات المستفيدين ستبدأ من شهر 9 ميلادي القادم.

شروط التقديم في النظام الجديد 1444 هـ

وهناك عدة شروط يجب على المستفيدين القدامى وضعها بالاعتبار قبل تسجيل جديد بالضمان الإجتماعي الجديد، وهذا للاستفادة من المعاش، حيث أوضحت الوزارة أبرز الشروط المطلوبة الواجب توافرها للحصول على الدعم، وأهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سواء الفرد أو معيل الأسرة سعودي الجنسية، وهذا سواء للعاطلين أو الموظفين.

يجب ألا يتجاوز الدخل الحد المانع، ولحسابه تقوم بمقارنة نصف الراتب مع (1100 ريال + 550 ريال في عدد التابعين) ليكون من المستحقين.

في حالة اذا كانت الزوجة مهجورة وتريد الاستفادة، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة منها التي تثبت ذلك، وفي حالة اذا قدمت بيانات غير صحيح فتعتبر جريمة.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل أراضي المملكة.

يتم إرسال الباحث الاجتماعي إلى مقر السكن لدراسة الحالة والاستحقاق.

وفي حالة اذا تم رفضك تقدم طلب اعتراض.

رقم الضمان الموحد

وفي حالة اذا كنت تريد التواصل مع الضمان بسبب وجود أي اسئلة أو استفسار بخصوص شروط التسجيل أو مشكلة أثناء تعبئة بيانات السكن أو المؤهل أو الدخل في عملية التسجيل التي سنتابعها معكم، فيمكنكم التواصل هاتفيا أو عبر الجوال مع الرقم الموحد للضمان مع خدمة العملاء، حيث يتوفرون على مدار 24 ساعة، وهذا على الرقم التالي:

رقم الضمان الموحد: 19911.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمواطنين الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التابعة للوزارة عبر الخدمات في تطبيق النفاذ الوطني الموحد، أو ننشر لكم الرابط الذي تدخلون منه لكم بالأسفل، حيث توفر الوزارة إمكانية الدخول وعمل آلية التسجيل وذلك عبر الانترنت، وبعدها يتم سحب الطلب ودراسته والرد عليك، ثم تظهر نتيجة الأهلية وذلك تكون مقبول في حالة اذا توافقت مع الشروط، فتابعوا خطوات ورابط التسجيل: