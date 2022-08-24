نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحق للمقيم العائد للمملكة بتأشيرة جديدة استبدال رخصته برقم الهوية الجديدة؟.. المرور يوضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلقت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بالساعات القليلة الماضية، من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تساؤل من أحد المتابعين، يحاول من خلاله معرفة استفسار هام، حيث قال المتابع وهو أحد المقيمين بالمملكة، أنه قد غادر البلاد بواسطة تأشيرة خروج نهائي، ولكنه عاد من جديد بإقامة جديدة وبرخصة سارية، وكان سؤاله بخصوص إمكانية نقل المعلومات على الرخصة القديمة على رقم الإقامة الجديد، وتقوم الإدارة العامة للمرور بمتابعة كل جديد وتوضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بخدماتها المقدمة من خلال حسابها على “تويتر” وعبر موقعها الإلكتروني.

هل يحق للمقيم العائد للمملكة بتأشيرة جديدة استبدال رخصته؟

وكانت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، قد أوضحت من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أن المقيم العائد للمملكة العربية السعودية بواسطة تأشيرة جديدة، بإمكانه مراجعة قسم المرور، ليقوم بتقديم طلب استبدال رخصة القيادة الخاصة به برقم الهوية الجديد، وكان هذا التوضيح، قد تم تقديمه من المرور، لترد من خلاله على الاستفسار الذي ورد إليها من أحد المتابعين من المقيمين بالمملكة على حسابها الرسمي على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حيث تقدم أحد المقيمين بالمملكة باستفسار للإدارة العامة للمرور، وقال المقيم في استفساره المقدم من خلال حساب المرور الرسمي على تويتر، أنه كان قد غادر في وقت سابق الأراضي السعودية بتأشيرة خروج نهائي، وعاد إليها من جديد بإقامة جديدة تحمل رخصة سارية، وسؤاله كان حول إمكانية نقل المعلومات على الرخصة القديمة إلى رقم الإقامة الجديد.

وفي سياق متصل، كانت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، قد كشفت عن إمكانية تجديد رخصة القيادة، خلال فترة التواجد خارج حدود المملكة، وأوضحت المرور وقتها، أن تلك الخدمة متاحة للراغبين من خلال زيارة الملحقية السعودية، لاستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بالفحص، بالإضافة لعمل تفويض لمراجعة إدارة المرور، بحيث يجب على المفوض له أن يقوم بمراجعة المرور وبرفقته التفويض وأصل النموذج والرخصة ليقوم باستكمال إجراءات تجديد رخصة القيادة، باتباع الخطوات الموضحة من قبل المرور، هذا بحسب ما نشرته الإدارة العامة للمرور على حسابها على تويتر.