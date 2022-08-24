نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على التأهيل الشامل لعام 1444 والفئات المستثناة من الدعم في المقال التالي
يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة العربية السعودية إلى معرفة كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل 1444 وشروطه من أجل الحصول على المساعدة المالية المقدمة في إطار هذا البرنامج، فضلاً عن أن برنامج التأهيل الشامل هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تحت ستار تقديم المساعدة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
التسجيل في برنامج التأهيل الشامل لعام 1444
يمكن وصف برنامج التأهيل الشامل لعام 1444 هـ على النحو التالي:
- قم بزيارة موقع وزارة التنمية الاجتماعية.
- اضغط على الخدمات الإلكترونية في أعلى الموقع.
- اختيار بوابات الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- يرجى تقديم طلب للهجرة بناءً على الطلب المحلي.
- انقر فوق الخدمات الإلكترونية من حسابك الشخصي.
- تقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- يرجى قراءة التفاصيل والنقر على زر تسجيل الدخول.
- انقر فوق التالي عندما يتم عرض البيانات المطلوبة.
- أدخل معلومات حسابك الشخصي والمصرفي.
- اقبل الإقرارات بالنقر فوق أيقونة “التالي”.
- بعد إكمال النموذج، انقر فوق الزر “إرسال الطلب”.
المستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل 1444
فيما يلي قائمة بالمستندات التي يجب تقديمها عند التقدم للحصول على دعم التأهيل الشامل العام 1444 هـ:-
- شريحة بيانات الحالة المدنية للمستلم.
- شهادة الإعاقة، إذا لزم الأمر.
طلب التأهيل الشامل 1444
لقبول حالة إعادة تأهيل الشامل التي تم رفضها عليك اتباع الخطوات على النحو التالي:
- اذهب إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية.
- انقر فوق الخدمات الإلكترونية وحدد بوابة التنمية.
- قم بتسجيل الدخول إلى البوابة واستكمل عمليات التحقق المطلوبة.
- انقر فوق خدمة “طلباتي” في الجزء العلوي من الشاشة.
- تحقق من حالة طلب الأهلية الشاملة للمستفيد.
الفئات المستبعدة من التأهيل الشامل 1444
يتم استبعاد المستفيدين من برنامج المساعدة المالية للعام 1444 هـ للأشخاص ذوي الإعاقة إذا:
- إذا مات من يستحق مخصصات الإعاقة.
- إذا لم يتم تحديث بيانات المستلم ومرت ثلاثة أشهر منذ التحديث المشار إليه في الجدول المقدم لهذا الغرض.
- إذا تجاوز الدخل الشهري للمستلم 4000 ريال.
- طلب إنهاء المساعدة المالية من قبل المستفيد أو الوصي القانوني وتقديم تأكيد لهذا الطلب.
- إذا كان المستلم مسجلاً في دار لرعاية المسنين أو مركز إعادة تأهيل في المملكة العربية السعودية.
- إذا تم تقييم المستفيد على أنه غير معاق وفقًا لتصنيف الجدول المعد لهذا الغرض، فإنه يخضع للتقييم الذي تجريه اللجنة الفنية لإدارة الخدمات المساعدة.
- إذا ثبت أن المستفيد أقام بشكل مستمر أو منتظم في المملكة في مستشفيات عامة أو خاصة على نفقة الدولة لمدة تزيد عن 6 أشهر
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