هل يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة أداء العمرة؟.. الحج والعمرة تجيب

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عمر شويل - جدة تلقت وزارة الحج والعمرة من خلال حساب العناية بالمشتركين على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، تساؤل من أحد المتابعين، يقول فيه “هل يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة أداء العمرة؟”، وكانت الوزارة قد أجابت على هذا التساؤل، من خلال تدوينة قامت بنشرها وتقديمها على حسابها الرسمي لجميع المتابعين ليتمكنوا من الاستفادة من الجواب، وتتيح وزارة الحج والعمرة من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي بالإضافة لموقعها الإلكتروني، متابعة مستمرة لكل جديد يتعلق بالخدمات المقدمة من قبلها، بالإضافة إلى توضيح للتساؤلات الهامة المقدمة من جميع المتابعين.

هل يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة أداء العمرة؟

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أجابت على التساؤل الذي ورد إليها من قبل أحد المتابعين بهذا الشأن، وقالت الوزارة في جوابها، أن حاملي تأشيرة الزيارة يمكنهم أداء العمرة، ولكن يشترط لهذا، أن يقوموا بالتسجيل أولًا في تطبيق اعتمرنا الإلكتروني، ليتمكنوا من خلال التسجيل، من أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة، كل هذا من خلال التطبيق المخصص من الوزارة لتلك الخدمة.

ضوابط إصدار تصريح العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة قد أوضحت في بيان صادر عنها، قائمة الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين، من الراغبين في إصدار تصريح العمرة من خلال التطبيق، وقالت الوزارة أن جميع المتقدمين لإصدار التصريح يجب أن تتوفر لديهم الشروط التالية:

عدم الإصابة بفيروس كورونا

عدم مخالطة مصابين بهذا الفيروس

إتمام الحصول على جرعات اللقاح المعتمد بداخل المملكة

وبدأ موسم العمرة الجديد مع انطلاق أول شهر المحرم، بحيث تسمح وزارة الحج والعمرة، بحجز المواعيد واستخراج التصاريح من خلال تطبيق اعتمرنا على الهاتف المحمول، ويأتي هذا ضمن المزايا المقدمة من الوزارة، للتيسير على جميع المتقدمين، لزيارة بيت الله الحرام، وكانت الوزارة قد ضمنت جميع اشتراطات التسجيل في التطبيق، بتلك الخاصة بالسلامة الصحية في تطبيق توكلنا، وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت بالأمس في بيان رسمي صادر، عن قرارها الذي تتيح من خلاله للمقبلين على زيارة المملكة بغرض السياحة، فرصة أداء العمرة باستخراج تصريح من خلال تطبيق اعتمرنا.