تمويل الأسر المنتجة السعودية وشروط الحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلًا للمشاريع الصغيرة الخاصة بأصحاب الحرف المختلفة؛ وذلك لتشجيعهم على استمرارية العمل، ويتمثل التمويل المقدم من البنك على شكل قرض بدون فوائد وذلك يكون وفقًا لبعض الشروط التي وضعها البنك، لذلك نقدم لكم من خلال السطور القادمة في المقال شروط تمويل الأسر المنتجة، وكافة المعلومات التي يحتاجها المتقدم على طلب التمويل.

تمويل الأسر المنتجة

إذا كنت تود العمل في مشروع صغير أو متناهي الصغر بمفردك دون أن يكون لك رئيسًا للعمل ولا تمتلك رأس مال؛ فعليك التوجه إلى بنك التنمية الاجتماعية إذ يوفر لك البنك تسهيلات من أجل تمويل المشروع فيقدم لك قرضًا بدون فوائد، وينقسم التمويل إلى قسمين وهما كالتالي:

تمويل مباشر: يمكنك الحصول على مبلغ يصل إلى الستين ألف ريال سعودي من بنك التنمية، وعليك السداد في خلال أربعين شهرًا، أما عن الرسوم الإدارية كحد أقصى تكون أربعة آلاف ريال.

يمكنك الحصول على مبلغ يصل إلى الستين ألف ريال سعودي من بنك التنمية، وعليك السداد في خلال أربعين شهرًا، أما عن الرسوم الإدارية كحد أقصى تكون أربعة آلاف ريال. تمويل غير مباشر: هو تمويل يتم من خلال وسطاء، يمكنك من خلاله الحصول على مبلغ خمسين ألف ريال، وعليك السداد في مدة لا تزيد عن الستة وثلاثين شهرًا، وفي الحالتين عليك السداد كل شهر.

شروط الحصول على قرض الأسر المنتجة

هناك بعض الشروط الواجب الالتزام بها من أجل الحصول على القرض والتي تختلف ما بين القرض المباشر والغير مباشر، وإليكم أهم الشروط.

شروط قرض التمويل المباشر

الحصول على شهادة الأسر المنتجة بنوع الحرفة من الموقع الرسمي لمنصة الخدمة الوطنية.

بينما عمر المتقدم يبدأ من 16 عام إلى 65 عام.

كما يجب أن يكون النشاط من الأنشطة التي أقرتها لائحة الأسر المنتجة.

أيضا يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم على التمويل لا يزيد عن عشرة آلاف ريال.

علاوة على ذلك يجب إثبات العنوان الوطني للمتقدم.

إثبات العنوان الوطني للمتقدم. كما يجب تقديم المستندات المطلوبة.

شروط التمويل الغير مباشر

الحصول على وثيقة للعمل الحر.

أيضا الإبلاغ عن النشاط الممول، ويجب أن يكون من مشاريع الأسر التي أقرتها اللائحة.

أيضا أن يبدأ عمر المتقدم من 18 عام حتى 65 عام.

أن يبدأ عمر المتقدم من 18 عام حتى 65 عام. علاوة على ذلك لابد من عدم وجود سجل تجاري للمتقدم.

عدم وجود سجل تجاري للمتقدم. كما أن الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن عشرة آلاف ريال.

أيضا يشترط أن توفير المستندات مثل عقد السكن والضمانات.

في نهاية مقال تمويل الأسر المنتجة فقد قدمنا لكم بعض المعلومات التي تخص تمويل المشروع المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، وعرضنا أنواع التمويل، كما قدمنا شروط التمويل المباشر والغير مباشر.