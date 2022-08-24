انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن تعديل مفاجئ في نظام مسارات الثانوية .. هل سيتم تقليصه؟! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم اعلنت عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، وقامت بتوجيه إدارات ومكاتب التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق وثيقة البرنامج في جميع المدارس الحكومية والأهلية بدءا من العام الدراسي الجديد 1444هـ.

أهداف البرنامج

و برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية يهدف إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة للطلاب والطالبات في المسار العام، بالإضافة إلى تحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم فى المسارات المتخصصة، ودعم الطلبة؛ لاجل اكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.

المستهدفين منه

ويستهدف البرنامج طلبة المسار العام ممن لا تتوفر لهم مقاعد دراسية في المسارات التخصصية في مدارسهم، حيث يتيح لهم الالتحاق ببرنامج تعليم مدمج يجمع بين دراسة مواد المسار العام حضورياً في المدرسة، ومواد المسار التخصصي غير المشتركة مع المسار العام ذاتياً عن طريق المقررات الإلكترونية، وتشمل المسارات التخصصية في البرنامج المدمج كلاً من مسار علوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وكذلك إدارة الأعمال، والمسار الشرعي.

وكلفت الوزارة مديري التعليم في المناطق والمحافظات بفتح المسارات التخصصية في برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية وفق معايير محددة، والرفع للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بالوزارة، داعيةً لمتابعة تطبيق البرنامج في الميدان التعليمي، وحصر وإرسال المقترحات التطويرية للإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.