انت الان تتابع خبر الفنان السعودي فايز المالكي يكشف عن ظاهرة جديدة غريبة بين الفتيات والشبان على سناب شات .. خربت الدنيا! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الفنان فايز المالكي تعجب من ما أسماه ظاهرة جديدية انتشرت بين الشباب والفتيات هذه الأيام في تطبيق سناب شات.

وقال المالكي أن الرجال أصبحوا يغطون وجوههم على سناب شات بينما تقوم البنات بالكشف عن وجوههن

وقال المالكي في تغريدة على حسابه بتويتر : " في ظاهرة غريبة وجديدة في السناب الرجال يغطون وجيههم النساء تكشف مع العلم انها حرية شخصية بس يغطي وجه وزوجتة تطلع كل شىء وش السالفة".

في ظاهرة غريبة وجديدة في السناب الرجال يغطون وجيههم النساء تكشف مع العلم انها حرية شخصية بس يغطي وجه وزوجتة تطلع كل شى وش السالفة