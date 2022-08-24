نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور استعلام 1444 خطوات الاستعلام عن حال الضمان وقيمة الراتب الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور استعلام 1444 عن حالة أهلية الضمان، هذا البرنامج الذي يعد من أكثر البرامج الهامة في جمهورية مصر العربية الذي يتخصص بمساعدة المواطنين السعوديين، ولذلك الأمر فقد يرغب عدد كبير من المواطنين بمعرفة موعد صرف الضمان المتطور مع نهاية كل شهر تقويمي، لكي يقوموا بالاستفادة من هذا الضمان كل شهر، وسوف نتعرف معكم في التالي جميع المعلومات الهامة التي تخص الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الدفعة التاسعة من الضمان

من المعتاد أن يتم صرف دفعة الضمان المطور 1444 في بداية كل شهر ميلادي، ومن المتوقع أن يتم الصرف هذا الشهر يوم 1-9-2022.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام عن حالة الأهلية 1444

يتم الاستعلام عن حالة الضمان المطور من خلال اتباع التالي:

في البداية عليك الذهاب الي منصة الضمان المطور الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa

ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة منك.

بعد ذلك عليك إضافة رقم السجل، وأيضًا رقم الضمان.

في هذه الخطوة عليك ادخال الرمز الخاص بالتحقق.

في النهاية اضغط على عرض، وسوف تظهر النتيجة.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية قيمة رواتب أهلية الضمان المطور، والرواتب كالتالي:

أن راتب المواطن المستحق للفرد يصل إلى ١,٠٠٠ ريال سعودي.

كذلك أيضًا تبلغ قيمة راتب الأسرة التي تتكون من شخصين يصل إلى ٢,٧٥٠ ريال سعودي.

كما أن راتب الأسرة التي تتكون من ٣ أشخاص يصل الراتب إلى ٣,١٤٠ ريال سعودي.

كذلك أيضًا تحصل الأسرة التي تتكون من ٤ أشخاص علي راتب بقيمة ٣,٧١٠ ألف ريال سعودي.

شروط التقديم إلى الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية الاجتماعية عن عدة شروط يجب إتباعها للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الضمان المتطور، والشطور هي كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي ومعه جنسيه سعودية.

يجب أن يكون المستفيد يقيم في المملكة العربية السعودية.

لا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن مبلغ ١,١٠٠ ريال سعودي.

عدم زيادة الراتب الشهري للفرد عن مبلغ ٥٥٠ ريال سعودي.

أن يكون المتقدم لديه حساب على مصرفي لتسهيل الخدمة.

وتعرفنا في هذه المقالة عن أهلية الضمان المطور، خطوات الاستعلام عن حالة الضمان، وتعرفنا عن قيمة راتب الضمان الاجتماعي، وأيضاً تعرفنا عن شروط التقديم إلى الضمان الاجتماعي 1444.