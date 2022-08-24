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عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف النيابة العامة – جدارة توظيف، من الشواغر الرئيسية التي أدت إلى التحقيقات في المملكة العربية السعودية، بعد أن دعت النيابة العامة السعودية جميع الخريجين والخريجات ​​للتقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها عبر جدارة للتعيين في مختلف أنحاء المملكة، وفي هذا المقال المزيد من المعلومات حول جدارة توظيف، ورابط وظائف النيابة العامة، فتابعونا.

وظائف النيابة العامة 1444

رابط وظائف النيابة العامة، ستوفر النيابة العامة السعودية (671) خريجا وخريجة بخلفيات تعليمية مناسبة لملء الوظائف التي يغطيها جدول الرواتب العام للموظفين الإداريين عند تقديمها من خلال نظام التوظيف.

رابط التقديم على النيابة العامة

وظائف جدارة 1444، تؤكد النيابة العامة السعودية أن طلبات الوظائف في النيابة العامة ستكون متاحة خلال المدة المحددة للتسجيل عبر بوابة جدارة بإدخال البيانات المطلوبة على الموقع.

رابط وظائف النيابة العامة للنساء

رابط وظائف النيابة العامة للنساء، عرضت النيابة العامة حوالي671 وظيفة للرجال والنساء، 132 منها للنساء و539 للرجال، أما عن رابط وظائف النيابة العامة للنساء يمكنك الدخول على البوابة لتقديم طلب عبر بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة.

جدارة الوظائف الإدارية 1444

وظائف جدارة 1444، تقدم جدارة المناصب الإدارية التالية البالغ عددها 1444 منصبًا.

الأمين العام.

مساعد الخدمة.

مشرف الخدمة.

كاتب ملفات.

فني مساعد.

القاضي المساعد.

مدقق موارد بشرية.

محلل النظام.

خطوات التقديم على وظائف النيابة العامة للنساء

رابط التقديم على النيابة العامة، لتحقيق النجاح، يجب على المتقدمين لشغل وظائف في النيابة العامة للنساء 1444 زيارة الموقع الإلكتروني ذي الصلة وإكمال عملية التسجيل هناك:

انتقل إلى موقع جدارة.

ثم إنشاء حساب جديد بالإضافة إلى القدرة على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

اضغط على عبارة “قدم لوظيفة”.

ثم اختيار الوظيفة المناسبة.

خطوات التسجيل في وظائف النيابة العامة 1443

يرجى الدخول إلى موقع جدارة.

إذا كان لديك حساب، يجب عليك تسجيل الدخول الآن.

بعد ذلك أدخل التفاصيل الخاصة بك وقم بالتأكيد إذا كنت لا تريد إنشاء حساب جديد.

ثم حدد الوظيفة التي تهمك وانقر فوق إرسال الطلب.

إعلان فتح وظائف النيابة العامة 1443

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن إمكانية تعيين بعض مناصب النيابة العامة عام 1444، مع فرض بعض القيود على إمكانية التقديم والتسجيل عبر منصة جدارة.