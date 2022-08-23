نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتأمينات توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت أخبار خلال تلك الفترة تفيد بزيادة رواتب المتقاعدين، وازداد السؤال حول هذا الأمر ليتحقق الجميع ما إن كان صحيح أم لا، وقام المواطنين بتداول تلك الأخبار، وينتظر جميع الافراد رد مؤسسة التأمينات على هذا الخبر، وسنوضح في مقالنا هذا حقيقة الأمر فيما يخص الزيادة من عدمها من التأمينات الاجتماعية تزامنا مع اقتراب إيداع الراتب.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

نشر عدد من المواطنين بعض الأنباء التي تفيد برفع رواتب المتقاعدين، ولكن حتى وقتنا هذا لم يصدر أي قرار بشكل رسمي من مؤسسة التأمينات أو التقاعد، ومن المتوقع أن يصدر قرار بهذا الأمر في وقت قريب، لأن عدد كبير من الأشخاص بمؤسسة التقاعد يتقاضون راتبا بمبلغ قدره تقريبا 1725 وهو قليل للغاية بالنسبة لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وقام مجلس الشورى في وقت سابق بالإعلان عن رفع رواتب المتقاعدين لتصل حتى 3000 ريال أو 4000، و تمت الموافقة على هذا القرار بواسطة أغلب أعضاء المجلس، ولكن توجد رفضه من قبل مؤسسة التأمينات، حيث أن هذا القرار سيكون سلبي ليس إيجابي ويعود بالضرر وليس بالنفع، وأعلن عضو بمجلس الشورى بمناقشة هذا القرار مرة أخرى، إلى أن يتم أخذ قرار نهائي حول هذا الأمر.

متوسط الراتب التقاعدي

يختلف متوسط رواتب المتقاعدين وفقا للشخص إن كان موظفاً مدنيا أو عسكريا، وأعلنت مؤسسة التأمينات عن متوسط الراتب التقاعدي وكيف يتم حسابه وهو كالتالي:

رواتب الموظف المدني تحتسب من خلال ضرب أشهر الخدمة بالراتب الأساسي الذي حصل عليه مؤخرا ثم الضرب في 125 بالمائة.

فينتج راتب التقاعد الأساسي، ولا يجوز أن يزيد راتب التقاعد عن الراتب الأساسي الذي حصل عليه مؤخرا ويضاف إليه علاوة غلاء المعيشة.

ونظام التقاعد بالنسبة للموظفين العسكريين، حدد خدمة نظامية للأفراد والضباط في حالة بلوغهم 35 عام أو أكثر من ذلك بالخدمة، فإنه يكون مستحق لمعاش يساوي الراتب الأساسي الذي حصل عليه مؤخرا وتقاعد عليه، وتعمل مؤسسة التأمينات على إعادة العائدات التقاعدية التي تكون تسعة بالمائة، و التي خصمت من الراتب بسنوات التمديدات الغير نظامية، وتعتمد عملية الحساب على معادلة بسيطة وهي قيمة الراتب التقاعدي الأخير والأساسي، مضروب بمدة الخدمة بالأشهر على 420.