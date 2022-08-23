عاجل.. غازكو توضح حقيقة ارتفاع سعر تعبئة اسطوانة الغاز الى 50 ريال بالسعودية

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حقيقة ارتفاع سعر تعبئة اسطوانة الغاز الى 50 ريال

رياض - احمد صلاح - انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، والتي تفيد بقيام شركة غازكو برفع سعر تعبئة اسطوانة الغاز، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتساءلون ويبحثون لمعرفة حقيقة هذا الأمر، حيث أن الغاز عنصر هام واساسي لكافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة،حيث أنه يستخدم في العديد من الأغراض المنزلية، والمطاعم والمحال التجارية، وقد قامت شركة غازكو السعودية بتوضيح حقيقة ارتفاع سعر تعبئة اسطوانة الغاز الى 50 ريال، وهو ما سنوضحه لكم من خلال فقرات هذا المقال.

قامت شركة الغاز والتصنيع الأهلية بالمملكة العربية السعودية بالرد على الأخبار التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والتي تفيد بارتفاع سعر تعبئة اسطوانة الغاز الى 50 ريال سعودي، مؤكدة أن كل ما تم تداوله مجرد اشاعات لا مجال لها من الصحة، وان سعر التعبئة ثابت من شهور ولم يتغير.

وقد حددت الشركة سعر التعبئة وهو ما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

سعر تعبئة إسطوانات الغاز بالسعودية

حددت شركة الغاز والتصنيع الأهلية الأسعار كما يلي:

سعر تعبئة إسطوانة الغاز مضاف اليها الضريبة، ومصاريف النقل يصل الي 35 ريال سعودي.

كما يبلغ سعر تعبئة الأسطوانة بدون مصاريف النقل يصل الي 18.5 ريال سعودي.

أما سعر تعبئة إسطوانة الغاز الكبيرة الحجم 40 ريال سعودي.

سعر بيع إسطوانة الغاز بالمملكة

من الجدير بالذكر أن سعر بيع إسطوانة الغاز يختلف وفقا لكونها مملؤة بالغاز أو فارغة، وجاءت الأسعار كما يلي:

يصل سعر بيع إسطوانة الغاز المملؤة إلي 170 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر بيع الإسطوانة الفارغة 150 ريال سعودي.

كما يبلغ سعر بيع اسطوانة الغاز بالمنظم، الي 190 ريال سعودي.

يتراوح سعر بيع الاسطوانات في المحلات التجارية بالمملكة ما بين 200 إلي 400 ريال سعودي.

ثم يصل سعر إسطوانة الغاز الجديدة التي قدمتها شركة الغاز والتصنيع الأهلية مؤخراً وتسمي وذفة إلي 390 ريال سعودي، وسوف نتعرف علي مميزاتها في الفقرة التالية للمقال.

أهم مميزات اسطوانة الغاز الجديدة وذفة

قامت شركة الغاز والتصنيع الأهلية بالمملكة السعودية، بإصدار نوع جديد من أسطوانات الغاز نظراً لكثرة مشكلات الاسطوانات العادية، وأطلق عليها إسم وذفة، وتتميز بما يلي: