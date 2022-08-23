نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أطلب ايفون ١٣ برو ماكس تقسيط من مكتبة جرير؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايفون ١٣ برو ماكس تقسيط هي أحدث العروض المتاحة لدى كبرى المحلات والشركات المتخصصة في بيع الجوالات الذكية في المملكة العربية السعودية، مثل ايفون بالتقسيط جرير بكافة نسخة المتوفرة في السوق، وقد وضعت الشركة قائمة الشروط والمتطلبات وألزمت العملاء بها لكي يتم قبول الطلب وتمكينك من الاشتراك في تقسيط ايفون بدون دفعه اولى كما تتعاون بين حين وآخر مع البنوك السعودية لتقديم تقسيط ايفون ١٣ جرير بسعر الكاش، لذا سنتعرف بالتفصيل على كيفية شراء ايفون بالتقسيط جرير في كافة المعارض.

ايفون ١٣ برو ماكس تقسيط

عند الاشتراك في برنامج ايفون ١٣ برو ماكس تقسيط إلكترونيًا ستحصل فقط على الموافقة المبدئية، ولكن للقبول النهائي لا بد من زيارة أحد فروع المكتبة في المملكة لتقديم كافة المستندات، وإتمام إجراءات الطلب، وقد اشتركت مكتبة جرير مع كوارا للتمويل لتوفير تمويل بحد أعلى 30 ألف ريال سعودي، وبحد أدنى 2500 ريال سعودي.

وقد قامت كوارا وجرير بالإعلان عن الأحكام الخاصة بالتقسيط ومن بينها أنه لا يمكن استرجاع الجوال عقب الحصول عليه نقدًا، ولابد من زيارة أحد الفروع من أجل استبدال المنتجات التي تم الحصول عليها أما عن فترة مراجعة طلبك فهي قد تكون 30 دقيقة فقط إذا كان الطلب كامل البيانات.

كيف أحسب أقساط ايفون 13 من جرير؟

قيمة الأقساط الشهرية يتم تحديدها بناءً على السعر وما هي فترة السداد المطلوبة والتي تبدأ من 6 شهور وحتى 3 سنوات، وتستطيع استخدام حاسبة الأقساط من جرير لمعرفة ما هي القيمة المطلوبة أو الدفعات الشهرية، وذلك كما يلي:

على العميل زيارة رابط موقع مكتبة جرير.

اختيار خدمات تقسيط المشتريات من جرير.

اختر الحاسبة وأدخل سعر المنتج (الذي يمكن معرفته من خلال رابط عروض مكتبة جرير الأسبوعية).

ثم كتابة فترة السداد واختيار حساب القسط الشهري.

كيفية طلب تقسيط المشتريات من جرير؟

تستطيع رفع الطلب من خلال موقع المكتبة الإلكتروني بعد الحصول على استمارة التقديم على التمويل من كوارا، وينبغي دعم طلبك نسخة من بطاقة الهوية أو بطاقة هوية المقيم سارية المدة وشهادة التعريف بالراتب، بالإضافة إلى نسخة من كشف الحساب البنكي.