نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل أو ضامن 20,000 للمواطن والمقيم وبالتقسيط على 36 شهر في المقال التالي
بالتقسيط الميسر على 36 شهر يتمكن المتقدم المواطن السعودي وكذلك الغير سعودي من التقديم لطلب أسرع تمويل شخصي فوري بقيمة إجمالية تبلغ 20 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن كما يمتاز هذا التمويل أيضاً بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية أو مصاريف وسوف نتحدث الآن عزيزي القارئ عن أهم تفاصيل تلك التمويل.
بدون كفيل أو ضامن 20,000 لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل
شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية تتيح عروض تمويلية تنافسية وأيضاً مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية فمن خلال مقالنا سوف نتحدث عن كل تفاصيل التمويل الشخصي الفوري وهناك العديد من المزايا التى صمم بها التمويل وهي
- يتميز التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأنه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يتميز التمويل الفوري من اليسر للإجارة والتمويل بأنه ليس له أى مصاريف إدارية عند التقديم.
- كما يتميز القرض الشخصي الفوري من اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى أجور وكالة.
- يتميز أيضاً التمويل الشخصي السريع من اليسر بأن المواطن السعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 20,000 ريال.
- كما يستطيع المتقدم الغير سعودي من الحصول على التمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 10,000 ريال سعودي.
- متاح أيضاً تقسيط سداد التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر على أقساط لمدة 3 سنوات.
شروط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر للإجارة
تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي فوري اونلاين متاح لمختلف العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ولكن حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي
- يشترط أن يكون المواطن السعودي وأيضاً الغير سعودي عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم من السعوديين وأيضاً المقيمين لديهم دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.
الأوراق اللازمة لطلب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل
حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية عدد من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي السريع وتتمثل تلك الأوراق في الآتي
- الهوية الوطنية للسعودي وتكون غير منتهية الصلاحية.
- كذلك الهوية للمتقدم المقيم.
- تعريف بالراتب الشهري.
- كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.
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