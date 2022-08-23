الهلال السعودي تطبيق BLU STORE لجميع أجهزة الجوال

الهلال تطبيق BLU STORE، حيث نجح فريق الهلال السعودي عن طريق إدارة شركة نادي الهلال الاستثمارية بالشراكة مع شركة “جاهز” الدولية المتخصصة في مجال تقنية نظم المعلومات، في تشدين وإطلاق تطبيق BLU STORE، ويعد هذا التطبيق هو خطوة كبيرة وهامة لفريق الهلال السعودي، التي تعد أحد الخطوات الاستثمارية الجديدة لجميع المشجعين والأفراد المحبين للنادي، وتساير مع أهداف مجلس إدارته بالعمل علي زيادة المداخيل الخاصة به، والعمل علي استخدام أفضل وأحدث التقنيات، بما يساعد علي تحسين مساعيه في تقديم وتوفير تجرِبة مميزة للرياضيين والمحبين للنادي لجميع مدن المملكة العربية السُّعُودية، وسوف نوضح لكم أهم ميزات الهلال تطبيق BLU STORE.

الهلال تطبيق BLU STORE

يعمل نادي الهلال عن طريق BLU STORE على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمشجعين والرياضيين التابعين له؛ عن طريق توفير منتجات الهلال المتنوعـة والمختلفة التي تعد منتجات حصرية، وتوفير تذاكر مبارياته وكافة فعالياته في جميع المجالات، عن طريق برنامَج عضويات يشمل فئات متنوعة، علي أن تمنح كل عضوية عدد مختلف من العروض والخصومات الخاصة، والحصول علي محتويات حصرية وفق كل عضوية، وسوف يكون أولوية في شراء التذاكر الخاصة بالمباريات وتوفير كل ما يخص فعاليات النادي والكثير من المزايا المختلفة.

مزايا تطبيق الهلال السعودي

يعمل التطبيق الجديد علي توفير عدد من المتاجر العالمية التي تمنح الحرية في شراء المنتجـات أو شراء الأدوات الرياضية والصحية؛ عن طريق تطبيق واحـد يتسم بخدمة التوصيل الفوري، إضافة إلى ذلك تقديمه لمحتوى رياضي يشمل أخبار رياضية وعدد متنوع من الفيديوهات والصور الحصرية عن فريق الهلال السعودي، ويتضمن عدد آخر من الأحداث والنشاطات التي تخص الهلال في جميع رياضاته وألعابه المختلفة.

شراء تذاكر مباريات الهلال

يوفر تطبيق BLU STORE عدد من البرامج المتميزة خاصة بالمشجعين للنادي، وهو الحصول علي نِقَاط لشراء التذاكر، بالإضافة إلى توافر مِيزة أسبقية الحصول عليها قبل أي مستخدم آخر، حيث يمكن بسهولة أن يتم تحميله والاستفادة من عدد من المميزات والمنتجات المختلفة عن طريق متجر التطبيقات التالي (أب ستور وجوجل بلاي ستور).